2020 senesinde SGK ve vergi borçları için çalışmalar olacak mı?

Kısa bir süre önce vergi barışına ilişkin bir çok yeni bilgi aktarımı haberlere geldi. Sosyal güvenlik ve vergilerde yapılan ekonomik yapılandırmalar ekonomi için özellikle önem taşımaktadır.

Covid-19 çerçevesinde SGK ve Vergi Yapılandırması:

İşverenleri, çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarını içine alacak şekilde tasarlanan Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi çalışmalarının yapılması gerektiği gündemde yer almaktadır. Ülkeyi pençesi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile girilen ekonomik düşüş sezonunun gerek sosyal hayata gerek işletmelere verdiği hasarı gidermek için yapılan bir çok istek bulunmaktadır. Covid-19 pandemisinin yanında son zamanlarda yaşanan siyasi gerilimde döviz alım satımlarında büyük etken sahibi olmuş ve sadece dövizi değil bir çok işletme, hayatın çoğu alanında etkisini hissettirmiştir. Bunun nedeni kullanılan maddelerin ve hammaddelerin ithal edilmesi ve bunun için dövize bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Öte taraftan Sosyal Güvenlik Kurumuna bulunan borcunu ödemeyenlere uygulanacak olan yapılandırmalar Covid-19’ un ekonomiye verdiği zararın azalması için büyük rol oynayacaktır. Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini meşgul edenlerin arasında Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçları için çalışmalar bulunmamaktadır. Ancak işletmeler ve özel sektörlerden gelecek olan istekler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ekim ayı itibari ile gündemine geleceği ve hakkında çalışmaların yapılacağı düşünülüyor. Bu noktada öncelikle bilinmesi gereken borçların silinmeyeceği onun yerine yapılanacağıdır. Yani çalışmalar borcu silmeye yönelik değil, borcu ödemenin kolaylaşmasına göre olacaktır. Yapılacak olan çalışmalar neticesinde işletmeler ve SGK borcu bulunan her kimse için büyük bir kolaylık getirileceği düşünülüyor. En son yapılandırma ise 2018 yılında yapılmıştır. 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ilişkin kanun çerçevesinde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde ise ekonomik alanda büyük bir rahatlama yaşanmıştı. Bu neden ile birlikte 2020 senesi bitmeden, ekonomik alandaki hasarı en aza indirmek için bir yapılandırma çalışmasının yapılacağı düşünülmektedir. Yapılacak olan yapılandırmanın modelinin ise nasıl olacağı yetkililer tarafından belirlenmelidir.