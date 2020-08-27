2020 Özel Güvenlik Görevlilerinin (Silahlı ve Silahsız) Maaşı Ne Kadar?

Son dönemlerde iyice popüler hale gelen özel güvenlik mesleği konusunda vatandaşlarımız intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Özel güvenlik olarak çalışmak isteyen vatandaşlarımız 2020 Temmuz ayı silahlı ya da silahsız özel güvenlik maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Araştırmalarını intenet üzerinden sürdüren vatandaşlarımız ayrıca özel güvenlik olabilmenin yollarını arıyor.

Özel güvenlik olarak çalışanların haftalık olarak 45 saat çalışma hakları vardır. Eğer 45 saatin üzerinde çalışırlarsa mesai alma hakları da vardır. Özel güvenlik görevlileri hem kamuda kadrolu olarak hem de özel sektörde çalışmaya hak kazanırlar.

Özel Güvenlik Olmak İsteyenlerde Şu Şartlar Aranmaktadır

Özel güvenlik olmak isteyenlerde aranan şartlar 5188 sayılı kanunun 10. Maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

Silahsız güvenlik görevlilerinin en az sekiz yıl boyunca ilk veya ortaokul okumaları, silahlı olanların ise en az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaları gerekiyor,

18 yaşını doldurmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde yer alan;

Kasti olarak işlenmiş bir suçtan ötürü 1 yıl ya da daha fazla süreyle hapis yatmamak,

Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş gibi suçlardan dolayı affedilmiş bile olsa hapis yatmamak,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde gibi suçlardan dolayı herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma ile ilişiği olmamak,

Herhangi bir vücut engeli olmamak ya da akli dengesi bozuk olmamak,

14. madde gereğince istenen özel güvenlik olmak için temel eğitimini tamamlamış olmak,

Yapılan güvenlik soruşturmalarından başarıyla geçmek.

Nasıl Özel Güvenlik Olunur?

Silahlı ya da silahsız olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin maaşları da buna göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca maaşlardaki değişiklikler çalışılan kurumlara göre de değişmektedir. 2020 yılı özel güvenlik maaşlarına bakacak olursak ortalama 2,750 TL maaş almaktadırlar. İlden ile ya da şirketten şirkete değişen maaşlar 2,550 TL ile 3,750 TL arasında değişmektedir.

Özel güvenlik görevlisi sınavları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlardan en az 60 puan alan kişi mülakata alınacaktır. Bir kişinin en çok 4 kere girme hakkı vardır. Silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için seçim size bırakılır. Bunun için farklı evraklar istenmektedir.

Silahlı eğitimde temel eğitim süresi 120 saat olmaktadır. 15 gün boyunca temel dersler, 3 gün boyunca silah dersleri ile birlikte toplamda 18 gün eğitim alınmaktadır. Silahsız eğitimde ise temel eğitim süresi 100 saattir. 15 günlük bu eğitimlerin hepsine mecburi olarak katılmak gerekir.