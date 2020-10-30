İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

2020 Malta asgari ücret ne kadar?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Malta asgari ücret ne kadar? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 30 Ekim 2020 tarihli haberimizde Malta asgari ücret ne kadar? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Ekim 2020 Cuma 19:05
2020 Malta asgari ücret ne kadar?
Takip Et:

Yurt dışında yaşamak isteyen ve kendine uygun ülke aramakta olan vatandaşlarımız asgari ücretin en yüksek olduğu Avrupa ülkelerini araştırıyorlar. Avrupa’da asgari ücretin en yüksek verildiği 10. Ülke olan Malta, yurt dışına taşınmak ve orada çalışarak hayatını devam ettirmek isteyenler için önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Malta’da para birimi olarak Euro kullanılıyor.

Malta Asgari Ücreti Ne Kadar?


Malta Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak Euro para birimini kullanıyor ve asgari ücret ise brüt olarak 747 Euro olarak veriliyor. Vergiler ve kesintiler sonucunda asgari ücret 573 Euro olarak kişilere veriliyor.

Malta Harcama Koşulları

Hemen her ülkede emek verme saatleri değişmektedir. Ancak Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin büyük bir kısmında günlük emek verme saati 8’dir. Haftalık 40 saat olan çalışma süresinde her saat içinde ayrı bir mesai saati verilmektedir. Günün büyük bir bölümünde açık olan mağazalarda çalışma imkanı oldukça yüksektir.

Malta’da Fiyatlar

Malta’da fiyatların durumuna göz atıldığında ise şehir merkezinde 1 yatak odalı dairelerin kiraları 500 Euro’dan başlamakta ve 900 Euro’ya kadar yükselmektedir. Şehir merkezinden uzakta bir bölgedeki daireler ise 400 Euro’dan başlayarak 700 Euro’ya kadar yükselmektedir. Süpermarketlerdeki ücretlere bakıldığında ise 1 litrelik sütün 0.87 Euro, 500 gramlık beyaz ekmeğin 0.93 Euro, 12’li yumurtanın 2.10 Euro, 1 kilogram yerel peynirin 8.30 Euro, 1.5 litre şişe suyun 0.72 Euro, 1 şişe şarabın 5.00 Euro, 0.5 litre yerli biranın 1.20 Euro, 0.33 litre ithal biranın 1.30 Euro, 1 paket Marlboro sigaranın ise 5.50 Euro olduğu görülmektedir.



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaltaEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!

Popüler Haberler

Green Card 2022 çekiliş ve başvuru tarihleri
GS Ankaragücü maçında Belhanda neden yok, cezalı mı?
Aile Bakanlığı başvuru yapan vatandaşlara 1460 TL yardım vereceğini açıkladı!
31 Ekim 2020 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 31 Ekim 2020 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Deprem nedeniyle yayınlanmıyacak programlar hangileri? Gönül Dağı ve İbo Show, neden yok?
Gönül Dağı reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Gönül Dağı dizisi Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Çocukluk Nene kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Doğru diş fırçalama için öneri ve yöntemler
WiFi sinyal güçlendirici nedir ne işe yarar?
Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur 4. sezonda devam edecek mi?
En çabuk kredi kartı çıkaran ve yollayan bankalar
@gmail. com ile senkronize edilemiyor hatası ve çözümü
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Berk Atan kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan nerelidir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Gevher Hatun karakteri kimdir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman neden öldü, dizide neden yok? Vahide Perçim diziye veda etti

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.