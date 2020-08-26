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2020 Mali Müşavir maaşları ne kadar? Mali Müşavir iş tanımı ve çalışma şartları

Mali müşavirlik günümüzün en popüler mesleklerinden bir tanesidir. Mali müşavir olmak isteyen kişiler maaşların ne kadar olduğunu araştırmaktadır. Mali müşavir maaşları kaç kişiyle çalışıldığına göre değişmektedir.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:19
2020 Mali Müşavir maaşları ne kadar? Mali Müşavir iş tanımı ve çalışma şartları
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Kurum veya kuruluşların hesap bilgilerinin girilmesi ve düzenlenmesi, analizinin yapılması ve borç girişi gibi işlemler günümüzde mali müşavirler tarafından yapılmaktadır. Mali müşavirlik ülkemizde en fazla tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır. Mali müşavir olmak isteyen kişilerin öncelikle üniversitelerin İktisat, maliye gibi İİBF bölümlerinin herhangi bir tanesinden mezun olması gerekmektedir. Mali müşavirlik en üst düzeydeki muhasebecilik için kullanılan bir kelimedir.

Mali Müşavirin Görevleri

Mali müşavirin en önemli görevi geçerli olan kanunlara göre vergi planlaması hazırlamasıdır. Vergi iadeleri ve muhasebe defterleri mali müşavirler tarafından hazırlanır. Rapor, bütçe, iş planı ve ekonomik tabloları belirlemek ve kuruma iletmek mali müşavirin görevlerinden bir tanesidir.


Mali müşavirler bu görevlerinin yanı sıra bağlı oldukları kurumun gizliliği önemli olan ekonomik verilerini korur ve mali kayıtları yasalara uygun hale getirir.

Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali müşavir olabilmek için öncelikle bir yükseköğretim kurumunun İİBF bölümlerinin herhangi bir tanesinden mezun olmak gerekir. Ayrıca eğitimini tamamlayan kişilerin Türk vatandaşı olması ve en az 3 sene kadar stajyer mali müşavirlik yapmış olması gerekmektedir. Adayların son olarak sınav aşamasına girmesi gerekir. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavından başarılı puanı alan kişiler mali müşavirlik ruhsatını alabilir.

Güncel Mali Müşavir Maaşları

Günümüzde mali müşavirler 4 bin ile 5 bin TL arasında maaş almaktadır. Mali müşavirlerin maaşları kaç müşterisi olduğuna bağlıdır. Fazla müşterisi olan kişiler daha maaş almaktadır. En iyi ve en fazla kişiyle çalışan mali müşavirlerin aylık maaşları 40 bin TL’ye kadar ulaşabilmektedir.

Güncel Yeminli Mali Müşavir Maaşları

Mali müşavirliğe başladıktan sonra 10 sene kadar görevlerini yerine getiren kişiler yeminli mali müşavirlik sınavına girebilir. Sınavda yeterli puanı alan kişiler yeminli mali müşavir olabilir. Yeminli mali müşavirler danışmanlık yapabilir, vergi danışmanlık şirketleriyle çalışabilir ve finansal denetim şirketlerinde çalışabilmektedir. Yeminli mali müşavirlerin maaşları normal mali müşavirlerden çok daha fazladır. Dünümüzde yeminli bir mali müşavirin aylık maaşı 15 bin ile 20 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.



Son Güncelleme: 26.08.2020 12:19
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