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2020 Letonya'da Asgari Ücret Ne Kadar?

Letonya'da yaşamak isteyen kişilerin en çok araştırdığı konulardan birisi Letonya asgari ücretidir. Letonya hükümeti tarafından son olarak yapılan açıklama ile 2020 Letonya asgari ücreti belli olmuştur.

23 Ağustos 2020 Pazar 09:54
2020 Letonya'da Asgari Ücret Ne Kadar?
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Avrupa’nın dikkat çeken ülkelerinden birisi olan Letonya’da işçilere verilen asgari ücret Euro olarak verilmektedir. Ülke şartlarına göre bakıldığında çok az olarak belirlenen asgari ücrete çalışan kesim ülkede çok azdır. Birçok işçi asgari ücretin üstündeki tutarlarda çalışmaktadır.

Letonya asgari ücret ne kadar?

Letonya hükümeti tarafından en son açıklanan verilere göre Letonya’da asgari ücret 430 Euro olmuştur. Tür parasına çevrildiğinde 3.318 TL’ye tekamül eden bu asgari ücret ülke durumuna göre azdır. Ancak ülkede çalışan kişilerin çoğunluğu asgari ücretin üstünde bir maaşa çalışmaktadır.

Yıllara nazaran Letonya asgari ücreti


                 Yıl           Euro

  • 2013      283,74
  • 2014      320,00
  • 2015      360,00
  • 2016      370,00
  • 2017      380,00
  • 2018      430,00

Letonya emek harcama şartları

Avrupan’nın birçok ülkesinde bulunan emek harcama şartları Letonya’da da bulunmaktadır. Bu şartlara göre kişiler haftalık en az 40 saat çalışmaktadır. Bu saati aşan kişilere mesai ücreti verilmektedir. Günlük 8 saat çalışan kişiler, dilerlerse daha fazla çalışarak daha fazla ücret alabilmektedir. Mesai ücretleri ülkede saatlik olarak hesaplanmaktadır.

Letonya fiyatlar

Letonya’da her bütçeye uygun yaşam bulmak mümkündür. Şehir merkezinden uzakta oturan kişiler 170 ile 350 Euro arasında ev kirası ödeyerek barınma ihtiyacını karşılayabiliyor. Şehir merkezinde oturmayı tercih eden kişiler ise 180 ile 500 Euro arasında bir ücret ödeyerek şehir merkezinde ev tutabiliyor.

1 litre benzinin 1,10 Euro olduğu ülkede toplu taşıma ücreti ise 1,20 Euro’dur. Gıda fiyatlarında da uygunluğun hakim olduğu ülkede 1 litre süt 0,91 Euro, 500 gram ekmek ise 0,77 Euro’dur. Beslenme açısında vatandaşların rahatça alışveriş yapmasını isteyen hükümet, gıda fiyatlandırması konusunda asgari ücreti baz alarak fiyatlandırma gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda her bütçeye uygun gıda alışverişleri yapmanın mümkün olduğu ülkede alkol ve sigara fiyatları da oldukça uygundur. 1 paket Marlboro sigara 3,50 Euro’dur.



Son Güncelleme: 23.08.2020 09:54
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