2020 Kümülatif vergi matrahı ne kadar oldu?

Her yıl değişen kümülatif vergi matrahı muhasebeciler tarafından hesaplanmaktadır. Asgari ücrete göre yapılan hesaplamalar her yıl değişen asgari ücret tutarına göre değişiklik göstermektedir.

2020 Kümülatif vergi matrahı nedir?

Elde edilen kazançların giderleri ve gelirleri hesaplandıktan sonra ortaya çıkan tutara matrah denmektedir. Her yıl ocak ayı itibariyle düzenli olarak hesaplanan matrah tutarlarının toplanılması sonucunda kümülatif matrah ortaya çıkmaktadır.

Gelir vergisi dilimleri nedir?

Her yıl Gelir İradesi Başkanlığı tarafından açıklanan vergi dilimleri kişinin aldığı ücretten kesilmektedir. Kişilerin brüt maaşları üzerinden kesilen bu vergi dilimleri, kişinin net alacağı maaşı ortaya çıkarmaktadır. Kişilerin brüt maaşına göre hesaplanan vergiler bu şekilde maaş tutarına göre değişmektedir.

Vergi dilimleri 2020

22.000 TL’ye kadar %15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL fazlası %20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL %27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL %35

600.000 TL’nin 600.000 TL’si için 195.870 TL %40

Asgari ücret gelir vergisi hesaplama 2020

Asgari ücrete çalışan kişilerin gelir vergisi kesintileri brüt maaşları üzerinden yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan kesintilerin ardından kişilerin net maaşı ortaya çıkmaktadır.

Brüt asgari ücret: 2.948,00 TL

SGK işçi payı: 412,02 TL

İşsizlik primi kesintisi: 29,43 TL

Gelir vergisi matrahı: 2.501,55 TL

Kümülatif vergi matrahı hesaplama 2020

2020 yılı itibariyle asgari ücretler çalışanların gelir vergisi matrahı 2.501,55 TL olarak açıklanmıştır. Bu tutar kişilerin aldığı maaşlara göre değişiklik göstermektedir.

Vergi matrahı devlet tarafından açıklanan asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Bu tutar 2020 yılı için 2.943 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutara göre hesaplanan vergi matrahı 2021 yılına kadar geçerlidir.

Asgari ücret kümülatif vergi matrahı 2020

2.501,55 TL

5.003,10 TL

7.504,65 TL

10.006,20 TL

12.507,75 TL

15.009,30 TL

17.510,85 TL

20.012,40 TL

22.513,95 TL

25.015,50 TL

27.517,05 TL

30.018,60 TL

30.018,60 TL

Memur vergi dilimleri 2020

Asgari ücrete çalışanlar gibi devlet memurlarından da gelir vergisi alınmaktadır. 2020 yılı için memurlardan kesilen gelir vergisi oranı %15 olarak açıklanmıştır. Bu tutar 22.000 TL ile sınırlıdır. Ancak maaşı yüksek olan memurlardan yılın ikinci döneminde daha çok vergi alınmaktadır. Bu şekilde kişilerin aldığı net gelirde düşüklük sağlanmaktadır.

İkinci dönemde yapılan bu vergi arttırımı ile birlikte zam alan memurların aldıkları zamlar vergiler ile birlikte uçup gitmektedir. Bu konuda yeni bir düzenleme getirilmesini bekleyen memurlar, kesintinin azaltılmasını istemektedir.

Kümülatif vergi matrahı nereden alınır?

Kümülatif vergi matrahını öğrenmek isteyen kişiler bu matrahı maaş bordrolarında görebilmektedir. Muhasebe ile görüşen kişiler maaş bordrosunu alarak bu tutarı öğrenebilmektedir.