2020 köye dönüş hibe ve kredi destekleri

Köy hayatını desteklemek ve kırsal kesimdeki yaşam standartlarını geliştirmek adına yeni bir proje hayata geçirildi. Köyden kente göçünde önüne geçmek adına yapılan Köye Dönüş Projesi kapsamında vatandaşlara 30 bin TL hibe desteği verilecek. Tarım ve hayvancılığın arttırılması adında köyde yaşayan veya kırsa kesime yerleşmek isteyenlere hibe desteği yapılacak. Proje kapsamında hayvancılık faaliyetleriyle uğraşacak olanlara 40 koyun ve 300 koyun hibe edilecek.

Köye dönüş ev projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı köy hayatını destekleme projeleri içerisinde ev projesi yer almıyor. Ancak bakanlık çiftçilere 30 bin TL hibe desteği sağlayarak evlerini kendilerine yapma fırsatı sunuyor. Şehirde yaşayan ve köye geri dönmek isteyen vatandaşların yararlandığı bu projeye Belediye Başkanlıklarına gidilerek başvuru yapılıyor.

Köye geri dönene devlet desteği şartları

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan köye geri dönül projesinden yararlanmak isteyen kişilere şu üç şekilde destek veriliyor. Bu destekler;

300 koyun projesi,

5 gebe – düve hibe projesi,

100 bin liraya kadar faizsiz kredi.

Köye dönüş projesinden kimler yararlanabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığında başlatılan köye dönüş projesinden yararlanmak için çiftçilerin ÇKS yani Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekmektedir. Bunun dışından aranan şartlar ise şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 – 41 yaş arası olmak,

Sigortalı çalışmıyor olmak,

Örgün öğretimde okuyor olmamak.

Köye dönüş yaparak projelerden birini seçmek ve başvurmak,

Projenin gerekliliklerine sahip olmak,

3 yıl boyunca hayvanları ya da tarım ürünlerinin satılmadan faaliyetlerini sürdürülmesi gerekmektedir.

Köye Dönüş projesi 2020 yılında devam edecek mi?

Şehirden köye göç devlet yardımı

Köye dönüş projesi başvuruları Tarım Orman il ve ilçe müdürlüklerine gidilerek yapılmaktadır. Başvuru geçen yıl başlamış ve 2020 yılında da devam etmişti. Proje kapsamında köyden kente göçün önüne geçmek ve köy yaşamının kalitesini arttırmak hedefleniyor. Projeye 2023 yılına kadar devam edecek olup talep doğrultusunda destekler arttırılacak.

Köye dönüş projesi kapsamında vatandaşlara 30 bin TL hibe desteği verilecek. Bunun yan sıra hayvancılıkta yardım yapılacak alanlar şu şekildedir;

Büyükbaş hayvancılık sektörü

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

İpekböceği yetiştiriciliği

Kanatlı kümes hayvanı yetiştiriciliği

Tarımda yapılacak yardımların alanları ise şu şekildedir;

Fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği,

Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği (sera hibe kredisi)

Kültür mantarı üretim,

Meyve bahçesi tesisi yetiştiriciliği hibesi verilecektir.

Bu desteklerin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler için verilecek destekler de şu şekildedir;

Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projelere,

Tıbbi ve aromatik bitki üretim, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projelere 30 bin TL hibe kredi verilecek.

Köye geri dönüş kredisi nasıl alınır?

Köye dönüş projesi kapsamında verilen destekler köy hayatının geliştirilmesi ve üretimin arttırılması adına gerçekleştiriliyor. Başvurular Tarım Orman il ve ilçe müdürlükleri üzerinden yapılmaktadır.

Köye dönüş projesi hangi illeri kapsıyor?

Köye dönüş projesi kapsamında yapılacak olan destekler 81 ilde geçerlidir. Ancak köylerin nüfusunun 20 binden az olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 20 binden az nüfus olup 20 binden fazla proje başvurusu olması halinde hibe desteği verilmiyor.