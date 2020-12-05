2020 kesin onaylı kredi veren bankalar ve kredi şartları

Son yıllarda ekonomik olarak oluşan sorunlara karşı binlerce kişi çareyi banka kredilerinde buldu. Bankalar kredi başvurularında kredi notu yüksek olan kişilere kredi vermektedir. Öte yandan bazı bankalar kesin onaylı kredi fırsatıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Kesin onaylı kredi istenilen kredi tutarının direk olarak banka hesaplarına aktarılması anlamına gelmektedir. Ancak bu şekilde kredi almak için kişinin kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Bankalar kredi başvurularından özellikle online başvuru yapan kişiler ön onay verir ancak kredinin alınabilmesi için kişinin banka şubelerine giderek istenilen evrakları vermesi gerekmektedir.

Kesin onaylı kredi nedir, nasıl alınır?

Kesin onaylı kredi SMS, online ve ATM’ler üzerinden kredi başvuru yapılması durumunda ortaya çıkar. Banka bu şekilde başvuru yapan kişilerin başvurularını onaylar ancak kredileri direk olarak vermez. Ön onay alan kredi başvuruları için kişinin bankaya giderek işlemleri tamamlaması gerekir. Ancak kredi notu yüksek, borcu olmayan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin kredi alınacak bankada hesapları varsa ön onay alan kredi kişinin hesabında direk olarak aktarılır.

Kesin onaylı kredi veren bankalar

Ön onaylı kesin kredi başvurularında en fazla 50 bin TL kredi alınabilir. Ayrıca geri ödemeler 36 aya kadar vade yapılır.

Kesin onayı kredi başvurusunda bulunmak başvuruların onaylanacağı anlamına gelmez. Bankanın belirlediği şartlara uyan kişilere bu krediler verilir. Kesin onaylı kredilerim onaylanması için dikkate alınan şart kredi puanıdır. Kesin onaylı kredi veren bankalar ise şu şekildedir;

Garanti Bankası

İş Bankası

Yapıkredi

Fibabanka

Vakıfbank

Akbank

Denizbank

Aktif Bank

Anında kredi veren bankalar

İŞ Bankası kesin onaylı krediler kapsamında 36 ay vadeli olarak en fazla 30.000 TL kredi vermektedir. Akbank’ta şubeye gitmeden verilen kesin onaylı kredilerde en fazla 40 bin TL kredi vermektedir. Yapıkredi bankası kesin onaylı kredileri kendi banka müşterileri ve en fazla 75 bin TL olarak verir.

Kesin onaylı kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Kesin onaylı banka kredileri SMS, online bankacılık ve ATM’ler üzerinden yapılır ve başvurunun yapıldığı gün sonuçlanır.