İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

2020 Kasım İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

Merak uyandıran İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 17:50
2020 Kasım İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?


Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 3 Eylül itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 3 Eylül itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak. belirlenen tarihten itibaren 4 Eylül'e kadar tüm ödemelerin yatırılmış olması planlanıyor.



Son Güncelleme: 14.11.2020 17:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Popüler Haberler

2020 Kasım İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Kasım 2020
Damalı bayrak nedir, ne demek?
Banka ve kredi sicili bozuk olana kredi veren bankalar hangileridir?
Sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir?
Benim Tatlı Yalanım Burcu kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Türkmen Hakkında bilgiler
ATA AÖF Bütünleme Sınavları Ne Zaman Yapılacak? 2019 ATA AÖF BÜT Sınav Tarihleri
2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar?
TEB'den konut kredisinde indirim! Teb kampanyalı ev kredisi faiz oranlarını düşürdü!
Formula 1 kırmızı bayrak nedir, kırmızı bayrak sallandığı zaman ne olur?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli , kaç Yaşında?
Friends dizisi özel bölümü ne zaman çekilecek, ne zaman yayınlanacak?
Zorunlu deprem sigortası yıllık mı yoksa aylık mı yaptırılır?
Karantinaya alınan koronavirüs hastasına gıda yardımı yapılıyor mu?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.