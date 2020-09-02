2020 Jandarma astsubay maaşları ne kadar? Jandarma astsubay çalışma şartları

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta olan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki jandarmalar; asayiş, operasyon ve evrak gibi çeşitli bölümlerde görev alabiliyorlar. Jandarma astsubayların aldıkları maaşlar; rütbe, görev yeri ve görev katkısı gibi çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor.

2020 Jandarma astsubay maaşları ne kadar?

Türkiye’nin bütün bölgelerinde istihdam edilebilen jandarmalar asayişi sağlamakla mükelleftirler. Önleyici ve koruyucu kolluk kuvveti olarak görev alabilen astsubaylar; arama – kurtarma çalışmaları, trafik kazası ve terör olaylarına karşı operasyon yürütür.

Jandarmaların çalışma şekilleri nelerdir?

İşe başlayan jandarmalar ortalama 5500 TL maaş alırken; evlilik, çocuk sayısı veya çeşitli katkılarla maaş yükselebilmektedir. En yüksek jandarma maaşları 11 bin TL dolaylarındadır.

Jandarmalar; devlet memuru ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaktadır. Hafta içi her gün günde 8 saat mesai yapması zorunlu olan jandarmalar aynı zamanda nöbet gibi durumlarda hafta sonu, resmi tatil ve bayramlarda da çalışabilmektedir. Olağandışı bir hadisenin meydana gelmesi halinde çalışma saatleri düzenlenebilmektedir.

Lojman, ordu evleri ve sosyal tesisler de jandarmalar tarafından kullanılabilmektedir. Özel eğitim merkezleri içerisinde kamp yapılabilir ve aileyle tatil yapılabiliyor. Jandarmalar birçok hakka sahip olmalarına karşın çalışma süreleri ve şekil diğer mesleklere göre daha zor olmaktadır.