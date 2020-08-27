2020 İtfaiye eri net ve brüt itfaiye eri maaşları

İtfaiye personelleri yaptıkları iş gereği farklı ücretler almaktadır. Devlet itfaiye personellerinde aylık maktu fazla çalışma ücret i ödemektedir. Ayrıca görev yapılan belediye tarafından da her ay sosyal denge tazminatı verilmektedir.

Belediye kadrolarında görev yapan itfaiye erleri hayati risk açısında en yüksek meslek gruplarından biridir. Bu nedenle maaşları diğer personellere göre fazla olsa da yine yeterli değildir. Bu kişilere ek ödemeler yapılarak maaşları iyileştirilmeye çalışılır.

İtfaiyeci olmak için gerekli şartlar

İtfaiye eri, çalışanı olmak için belediye alımlarının açılmasını takip etmelisiniz. Belediyeler personel alımlarını sayfalarından duyurur. Alım açıldığında istenen kriterlerde yayınlanır. İstenen şartlar değişiklik gösterse de bazı şartlar tüm belediyelerde geçerlidir.

İstenen genel şartlar şu şekildedir;

T.C Vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

KPPS’den istenen puanı almak, ( En az 70 puan)

Erkekler için askerliğin tamamlanması,

Kamusal haklardan yasaklı veya kısıtlı olmamak,

Kapalı alan korkusunun ( Klostrofobi) olmaması,

Boy ve kilo dengesinin olmaması, ( erkeklerde en az 167 cm boy, kadınlarda en az 160 cm boy)

Başvuru yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşından küçük olmak gerekmektedir.

İtfaiye erlerinin maaş durumu

2020 yılıyla birlikte itfaiye erlerine ilk 6 aylık zam diliminde %4 zam yapıldı. Buna göre Temmuz ayında da en az %4 zam yapılması bekleniyor.

İtfaiye erlerini bugün itibariyle verilen ek ödemelerle birlikte aylık net 4,646.18 TL maaş almaktadır. Tabi bu maaş görev süresine göre artmaktadır.