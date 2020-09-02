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2020 İnşaat tamamlama kredisi veren bankalar hangileridir? İnşaat kredisi şartları nelerdir?

İnşaat ile uğraşan ya da evlerini yenilemek isteyen vatandaşlara birçok banka tarafından inşaat tamamlama kredisi verilmektedir. İnşaat tamamlama kredisi veren bankalar hangileridir sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:51
2020 İnşaat tamamlama kredisi veren bankalar hangileridir? İnşaat kredisi şartları nelerdir?
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İnşaatçılık ile uğraşan müteahhitlere bankalar tarafından krediler sunulmaktadır. İnşaat tamamlama kredileri hem müteahhitlerin ihtiyaçlarını karşılamak hem de evlerini yenilemek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla verilmektedir. İnşaat kredisi veren 6 banka bulunmaktadır. Bu bankalar Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Türkiye İş Bankası ve Şekerbank’tır.

İnşaat kredisi şartları nelerdir?

İnşaat tamamlama kredisine başvuru yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Kredi veren bankaların kredi onayı ve miktarı farklılık göstermektedir. Bu nedenle vatandaşlar farklı bankaların inşaat kredilerine de başvuru yapabilirler. Bankalardan inşaat kredisi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır;

-İnşaatın en az %70’i bitmiş olmalıdır.

-Başvuru sahibinin T.C. kimlik belgesi istenmektedir.

-Başvuru sahibinin maaş bordrosu talep edilmektedir.

Ziraat Bankası inşaat tamamlama kredisi

Ziraat Bankası, müşterilerine ‘’Bir Tuğla da Bizden’’ sloganıyla inşaat tamamlama kredisi vermektedir. İnşaatını tamamlamak için nakit ihtiyacı duyan vatandaşlara düşük faizlerle kredi sağlayan Ziraat Bankası, inşaatı en az %70 tamamlanmış konutlara 10 yıl vadeli kredi vermektedir. Banka inşaat halindeki evi ipotek altına almakta ve ipoteğin yeterli olmadığı durumda ilave teminat talep etmektedir.

Ziraat Bankası inşaat tamamlama kredisi için gerekli belgeler:

-Başvuru formu

-Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport fotokopisi

-Gelir belgesi

-İnşa halindeki konut için kredi gerekliliğini gösteren belgeler

-Var ise ortakların şirkete ait sözleşmesinin ticaret sicil gazete fotokopisi

Vakıfbank hızlı bitirme kredisi

Vakıfbank hızlı bitirme kredisi ile inşaatı bitirmek isteyen vatandaşlara uygun faizli bitirme kredisi vermektedir. İnşaatın %80 ila %20 arasındaki oranlarda olan bu esnek yapılı kredi vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Banka krediden ortak olarak çekme şansı da sunuyor. Aylık %1,11 faiz oranıyla başlayan hızlı bitirme kredisi ile vatandaşlar hem inşaatını tamamlamış hem de evlerine kavuşmuş oluyorlar. Krediye başvuru yapmak için en yakın Vakıfbank şubesini ziyaret edebilirsiniz.

Halkbank konut tamamlama kredisi

Halkbank uzun yıllardır müşterilerine inşaat kredisi vermektedir. Konut tamamlama kredisi için bankanın şartları şöyle sıralanır;

-İnşaatın yapılacağı arsanın tapusunun başvuru sahibinin üzerine olması gerekmektedir.

-İnşaat bitirme kredisi yalnızca bireysel müşterilere sunulmaktadır. Konutu tamamlayıp satış yapanlar bu destekten faydalanamazlar.


-Kredi tutarının hesaplanması için bankaya kredi başvurusunda bulunulduktan sonra eksper raporu oluşturulmaktadır.

-Raporda belirlenen tutarın %80’i Halkbank tarafından verilmektedir.

-Halkbank’ın inşaat tamamlama kredisi %1 faiz, 120 ay vade ile verilmektedir.

Konut tamamlama kredisine başvurmak için en yakın Halkbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Akbank ev yenileme/bitirme kredisi

Akbank’ın vermiş olduğu bitirme kredisi ile evinizi yenileyebilir ya da yarım kalmış konutunuzu tamamlayabilirseniz. Krediye başvuru yapabilmek için gerekli yaş sınırını karşılıyor olmanız ve aylık gelirinizin en az 1000 TL olması gerekmektedir.

İş Bankası ev yapımı/tamamlanması kredisi

Türkiye İş Bankası konutunu tamamlayamayan vatandaşlara maddi destek vermek amacıyla kredi imkanı sunmaktadır. Kredi başvurusunda bulunurken aylık geliriniz, kredi notunuz ve talep ettiğiniz kredi miktarı hızlı bir ön değerlendirmeye alınmaktadır. Krediniz onaylandıktan sonra tamamlanacak ya da alınacak olan konutun ekspertiz süreci başlamaktadır. Banka evin ekspertiz değerinin en fazla %70’ine kadar kredi vermektedir. Bankanın başvuru sırasında talep ettiği belgeler şunlardır:

-Nüfus cüzdanı

-E-Devletten alınacak tapu bilgileri sorgulama belgesi

-Varsa kira geliri, kira kontratı ve dekontu

-Ekstra bir gelir bulunuyorsa geliri gösteren belge

-Maaşlı çalışanlar için e-Devletten alınacak 4C/4A hizmet dökümü

-Şahıs şirketi sahipleri için vergi levhası, yılsonu ve ara dönem mali verileri

Şekerbank inşaat kredisi

Şekerbank inşaatını tamamlamak isteyen vatandaşlar için kredi veren bankaların başında gelmektedir. Şekerbank’a inşaat tamamlama başvurusu yaptıktan sonra ekspertiz tarafından konutun son hali görülecektir. Sonrasında evin kalanı için inşaat ve harcama giderleri hesaplanacaktır. Şekerbank, eksper ücretinin %60’ı oranında kredi hizmeti vermektedir.

Şekerbank inşaat bitirme kredisinin özellikleri şunlardır:

-Banka kredi için maksimum 120 ay vade imkanı sunmaktadır.

-Sabit faizli kredilerde erken ödeme yapılması durumunda ödeme tutarının üzerindeki tutarın kalan vadesi 36 ayı geçmeyecek kredilerde %1’i, kalan vadesi 36 ayı geçen kredilerde %2 oranında erken ödeme ücreti alınır.

-Şekerbank konut tamamlama kredisi için kefil şartı aramamaktadır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:51
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Anahtar Kelimeler:
İnşaat TamamlamaZiraat Bankası
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