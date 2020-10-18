2020 Hangi bankalar gelir belgesiz araç kredisi vermektedir?

Koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesi sonucunda ÖTV’ye getirilen zamlar ile birlikte araç fiyatlarında patlama yaşandı. Bu durumda sıfır kilometre araba alamayan kişiler ikinci ele yönelmeye başladı. Ancak ikinci el piyasasında da fiyatlar tavan seviyelere geldi. Bu nedenle araç almak isteyen kişiler en uygun taşıt kredilerini araştırmaya başladı. Bu hususta özellikle gelir belgesiz taşıt kredisi veren bankalar ön plana çıktı.

Gelir Belgesiz Taşıt Kredisi Alınabilir Mi?

Araç fiyatlarında ve kredilerdeki artış nedeniyle gelir belgesiz kredi veren bankalar öne çıkmaya başladı. Araç almak isteyen kişiler için gelir belgesi istemeden kredi desteği vermektedir. Bu krediler 48 ile 60 ay arasında vadelerle ihtiyaç sahiplerine sunulmaktadır.

Ülkemizdeki her araba için gelir belgesiz taksitli araç kredisi almak mümkündür. Fakat gelir belgesiz krediler bankalar üzerinden verilmemektedir. Ancak araç satışı yapan yerlerin kendi finansman şirketleri gelir belgesi olmadan kredi fırsatı sağlamaktadır. Bu kapsamda özellikle Koç grubuna bağlı olan araç markaları için gelir belgesiz ve 48 aya kadar finansman verilmektedir.

Koçfinans Gelir Belgesiz Kredi Nasıl Alınır?

Koçfinans gelir belgesi istemeden Koç şirketiyle anlaşmalı araç markaları için kredi vermektedir. Ayrıca alınan otomobilin fatura miktarının yüzde 30’unun nakit olarak ödenmesi gerekmektedir. Geriye kalan ödeme miktarı ise taksitlerle ödenebilmektedir. Yani alınacak aracın yüzde 70’lik bölümü Koçfinans tarafından krediyle verilmektedir.

Koçfinans gelir belgesiz kredileri için gruba bağlı olan araç galerinden satın alma yapmak gereklidir. Ayrıca verilen kredilerde engelli vatandaşlar için ÖTV indirimi de geçerli olmaktadır. Koçfinans tarafından alınan gelir belgesiz kredilerde 12 aylık vade için yüzde 0,75, 24 aylık vade için 0,95, 36 aylık vade için 1,09, 48 ay için yüzde 1,18 faiz oranı uygulanmaktadır.

Bankalardan Araç Kredisi Nasıl Alınır?

Koçfinans ile anlaşmalı markalar haricindeki markalardan araç satın alacak kişiler diğer bankaların taşıt kredisine müracaat edebilir. Ancak bankalar araç kredileri için gelir beldesi ve ek gelir kalemleri talep etmektedir. Ayrıca araç kredisinin yanı sıra bazı müşterilere sunulan ihtiyaç kredileri ile de araba alınabilmektedir. Bu nedenle özellikle ikinci el araç alımlarında ihtiyaç kredileri öne çıkmaktadır.