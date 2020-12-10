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2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

Kamu bankalarının sunduğu kredilerin faiz oranları pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranları ne kadar? sorusunu araştırıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:18
2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
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Kredi faiz oranları 2020 yılının son ayı olan Aralık’ta da merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar kamu bankalarının sunduğu kredilerin faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.

Halkbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranları

  • İhtiyaç kredisi: 1.80
  • Taşıt kredisi: 1.80
  • Konut kredisi: 1.52

Ziraat Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranları

  • Tüketici kredisi: 1.75
  • Taşıt kredisi: 1.75
  • Konut kredisi: 1.65

Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranları

  • Taşıt kredisi: 1.48
  • İhtiyaç kredisi 1.62
  • SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:18
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıHalkBankVakıfBankGüncel FaizOranlar
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