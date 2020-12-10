2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları 2020 yılının son ayı olan Aralık’ta da merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar kamu bankalarının sunduğu kredilerin faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.

Halkbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1.80

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.52

Ziraat Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranları

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranları