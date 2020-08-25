2020 güncel Anestezi Teknikeri maaşları ne kadar oldu? Özel ve devlette anestezi teknikeri maaşı

Anestezi teknikerleri iş olanakları ve çalışma şartları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Ülkede devlet hastaneleri, özel hastaneler ve şehir hastaneleri gibi çok sayıda hizmet kanalı bulunmaktadır. Bu kurumlarda kalifiye eleman ihtiyaçları da her geçen gün artış göstermektedir.

Anestezi teknikeri nedir?

Anestezi teknikerleri yapılacak operasyon öncesi doktor, hemşire ve anestezi uzmanına yardımcı olup tıp alanında çalışmakta olan bireylerdir. Anestezi araç, malzeme vs. hazırlanıp kullanılması noktasında anestezi uzmanına yardımcı olan görevlilerdir.

Anestezi teknikerleri ne iş yaparlar?

Anestezi teknikerleri yapılacak operasyondan önce ve sırasında anestezi uzmanına yardımcı olup görevleri eksiksiz olarak yerine getirir. Anestezi teknikerleri görev ve sorumlulukları;

Anesteziden önce ilaçları hazırlayıp kullanılacak araç ve gereçlerin hazır hale gelmesine yardımcı olunması ve malzemelerin steril hale getirilmesi,

Hastanın odalarından ameliyathaneye taşınmasına katkı sunmak,

Tek kullanımlık malzemelerin çıkarılıp sterilizasyonun sağlanması,

Operasyon esnasında hasta takibinin yapılması,

Solunum tüpünün yerleştirildiği sırada anestezi uzmanına yardımcı olmak,

Anestezi sırasında kullanılması gereken araç ve gereçlerin temin edilmesi,

Anestezi çalışma odası planlaması, temizliği ve düzeninin sağlanması,

Anestezi uzmanının verdiği talimatların uygulanmasıdır.

Anestezi teknikerleri iş olanakları nelerdir?

Anestezi teknikerleri ülke genelinde devlet hastanesi, şehir hastanesi, üniversite hastanesi ile özel hastane bünyesinde istihdam edilebilmektedir.

Devlette anestezi maaşları ne kadar?

Kamu kurumlarında 2 yıllık anestezi maaşları net 4424 TL olmaktadır. İlk kez atanan bekar ve çocuksuz memur için geçerli olan tutar bu şekildeyken, döner sermaye ile bu tutar 6000 TL’ye kadar ulaşabilmektedir.

Özelde anestezi maaşları ne kadar?

Anestezi teknikerlerinde verilen maaşlarda temel faktör tecrübe olmaktadır. Deneyim ve hastane politikalarına bağlı olarak ödenen anestezi maaşları değişiklik göstermektedir. Özel hastanelerde bu tutar 3500 – 4000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Tecrübeliler için ödenecek maaşlar ise 4000 – 4500 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.