İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

2020 güncel Anestezi Teknikeri maaşları ne kadar oldu? Özel ve devlette anestezi teknikeri maaşı

2020 yılında özel ve devlette anestezi teknikeri maaşları ortaya çıktı. Güncel anestezi teknikeri maaşlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

25 Ağustos 2020 Salı 06:33
2020 güncel Anestezi Teknikeri maaşları ne kadar oldu? Özel ve devlette anestezi teknikeri maaşı
Takip Et:

Anestezi teknikerleri iş olanakları ve çalışma şartları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Ülkede devlet hastaneleri, özel hastaneler ve şehir hastaneleri gibi çok sayıda hizmet kanalı bulunmaktadır. Bu kurumlarda kalifiye eleman ihtiyaçları da her geçen gün artış göstermektedir.

Anestezi teknikeri nedir?

Anestezi teknikerleri yapılacak operasyon öncesi doktor, hemşire ve anestezi uzmanına yardımcı olup tıp alanında çalışmakta olan bireylerdir. Anestezi araç, malzeme vs. hazırlanıp kullanılması noktasında anestezi uzmanına yardımcı olan görevlilerdir.

Anestezi teknikerleri ne iş yaparlar?

Anestezi teknikerleri yapılacak operasyondan önce ve sırasında anestezi uzmanına yardımcı olup görevleri eksiksiz olarak yerine getirir. Anestezi teknikerleri görev ve sorumlulukları;

Anesteziden önce ilaçları hazırlayıp kullanılacak araç ve gereçlerin hazır hale gelmesine yardımcı olunması ve malzemelerin steril hale getirilmesi,

Hastanın odalarından ameliyathaneye taşınmasına katkı sunmak,

Tek kullanımlık malzemelerin çıkarılıp sterilizasyonun sağlanması,


Operasyon esnasında hasta takibinin yapılması,

Solunum tüpünün yerleştirildiği sırada anestezi uzmanına yardımcı olmak,

Anestezi sırasında kullanılması gereken araç ve gereçlerin temin edilmesi,

Anestezi çalışma odası planlaması, temizliği ve düzeninin sağlanması,

Anestezi uzmanının verdiği talimatların uygulanmasıdır.

Anestezi teknikerleri iş olanakları nelerdir?

Anestezi teknikerleri ülke genelinde devlet hastanesi, şehir hastanesi, üniversite hastanesi ile özel hastane bünyesinde istihdam edilebilmektedir.

Devlette anestezi maaşları ne kadar?

Kamu kurumlarında 2 yıllık anestezi maaşları net 4424 TL olmaktadır. İlk kez atanan bekar ve çocuksuz memur için geçerli olan tutar bu şekildeyken, döner sermaye ile bu tutar 6000 TL’ye kadar ulaşabilmektedir.

Özelde anestezi maaşları ne kadar?

Anestezi teknikerlerinde verilen maaşlarda temel faktör tecrübe olmaktadır. Deneyim ve hastane politikalarına bağlı olarak ödenen anestezi maaşları değişiklik göstermektedir. Özel hastanelerde bu tutar 3500 – 4000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Tecrübeliler için ödenecek maaşlar ise 4000 – 4500 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.



Son Güncelleme: 25.08.2020 06:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Anestezi Teknikeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Hamilelikte mide bulantısı doğal yollarla nasıl geçer? Gebelikte doğal mide bulantısı geçirme yolları
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
Günlük burç yorumu 26 Ağustos 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek?
2020 Ağustos e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur? Emekli olmak isteyen esnaflar yeni düzenleme bekliyor!
Sıla Beni Bırakma'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Sude Doğar Beni Bırakma'dan ayrıldı!
Doya Doya Moda programının yeni jüri üyesi Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?
2019 1. Dönem bekçi yazılı sınavı ne zaman?
Ciyanbeyli ve Beyoğlu Belediyelerine KPSS'siz en az lise mezunu zabıta alımı yapılacak
10 Bin Tl yerine neden 3 Bin TL kredi onaylandı?
Konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
Paraf kredi kart çeşitleri ve özellikleri! Paraf kart başvurusu nasıl yapılır?
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2020 yılı burs miktarı
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Show Tv Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.