2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından açıklanan verilere bakıldığında, ülke genelinde 2020 senesi Ocak ve Kasım ayları arasında toplam 2 milyon 464 bin gayrimenkul satışı yapıldığı görüldü.

Bu rakamların geçen senenin tümünde 389 milyar 240 milyon lira olarak açıklanmıştı. Şimdiye kadar 2020 senesi için elde edilen verilerde ise 456 milyar 224 milyon 472 bin lira değerinde satış yapıldığı belirtildi ve bu rakamın tüm zamanların rekoru olduğu aktarıldı.

İzmir’de 31 milyar 794 milyon lira

Bursa’da 17 milyar 789 milyon lira

Antalya’da 17 milyar 715 milyon lira

Muğla’da 12 milyar 536 milyon lirayla

Kocaeli’de 12 milyar 278 milyon lira

Şehir bazında bakıldığında en yüksek satış rakamının 141 milyar 535 milyon lira ile İstanbul’da olduğu ve toplamda 351.518 gayrimenkul satışı yapıldığı görülebilmekte. İstanbul’dan sonra ise 43 milyar 378 milyon liralık satış değeriyle Ankara takip ediyor. Aşağıdaki kısımda diğer şehirlerde yapılan gayrimenkul satışları sıralanmıştır.

Ayrıca İstanbul’un ardından diğer büyük şehirlerde ne kadar satış yapıldığı da aşağıdaki gibi bildirildi.

Ankara'da 200 bin 311,

İzmir'de 134 bin 120,

Bursa'da 93 bin 322,

Antalya'da 95 bin 875,

Muğla'da 41 bin 857,

Kocaeli'de 63 bin 465

Tapu harç geliri 16,5 milyar lirayı geçti

2020 senesinde Ocak ve Kasım ayları arasında 2 milyon 464 bin 161 gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek ve kamulaştırma gibi diğer işlemler kapsamında da 10 milyon 44 bin işlem gerçekleştirildiği ifade edildi. Buna bağlı olarak belirtilen dönem içerisinde toplamda 16 milyar 533 milyon 236 bin lira harç geliri elde edildi.