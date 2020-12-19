2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından açıklanan verilere bakıldığında, ülke genelinde 2020 senesi Ocak ve Kasım ayları arasında toplam 2 milyon 464 bin gayrimenkul satışı yapıldığı görüldü.
Bu rakamların geçen senenin tümünde 389 milyar 240 milyon lira olarak açıklanmıştı. Şimdiye kadar 2020 senesi için elde edilen verilerde ise 456 milyar 224 milyon 472 bin lira değerinde satış yapıldığı belirtildi ve bu rakamın tüm zamanların rekoru olduğu aktarıldı.
- İzmir’de 31 milyar 794 milyon lira
- Bursa’da 17 milyar 789 milyon lira
- Antalya’da 17 milyar 715 milyon lira
- Muğla’da 12 milyar 536 milyon lirayla
- Kocaeli’de 12 milyar 278 milyon lira
Ayrıca İstanbul’un ardından diğer büyük şehirlerde ne kadar satış yapıldığı da aşağıdaki gibi bildirildi.
- Ankara'da 200 bin 311,
- İzmir'de 134 bin 120,
- Bursa'da 93 bin 322,
- Antalya'da 95 bin 875,
- Muğla'da 41 bin 857,
- Kocaeli'de 63 bin 465
Tapu harç geliri 16,5 milyar lirayı geçti
2020 senesinde Ocak ve Kasım ayları arasında 2 milyon 464 bin 161 gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek ve kamulaştırma gibi diğer işlemler kapsamında da 10 milyon 44 bin işlem gerçekleştirildiği ifade edildi. Buna bağlı olarak belirtilen dönem içerisinde toplamda 16 milyar 533 milyon 236 bin lira harç geliri elde edildi.