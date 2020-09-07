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2020 Eylül İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

Gündemde kritik haberler arasında yer alan İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 07.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:38
2020 Eylül İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
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Kurban bayramı öncesi birçok yeni zam ve destek hakkında bilgiler paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?


Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 27 Temmuz 2020 itibariyle yapılmış olacak.

İlk olarak 5 Ağustos olarak açıklanan ödeme günlerini bayram neticesinde öne aldıklarını açıklayan Bakan Selçuk, vatandaşın bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 27 Temmuz itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 27 Temmuz itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak. belirlenen tarihten itibaren 29 Temmuz'a kadar tüm ödemelerin yatırılmış olması planlanıyor.



Son Güncelleme: 07.09.2020 14:38
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