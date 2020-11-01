2020 Evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?

Bankalar tarafından birçok kampanya ile birlikte kredi imkanı sunulmaktadır. Bu imkanlardan biri de evlenecek kişiler için sağlanmaktadır. Evlenmeyi düşünen kişiler için kredi imkanı sunan bankalar, bu sayede kişilerin düğün masraflarını karşılamaları için yardımcı olmaktadır. 18 yaşından büyük kişilerin başvurabildiği düğün kredileri ile kişiler evlilik masraflarını karşılayabilmektedir.

Yapı Kredi evlilik kredisi

60 aya varana vade seçeneği ile birlikte evlenecek kişilere düğün kredisi imkanı tanıyan Yapı Kredi, bu kredi ile birlikte kişilerin evlilik borçlarını uzun vadede ödemelerini sağlamaktadır. Uygun faiz oranları sunan banka, bu oran ile birlikte en az 36 ay vade seçeneği ile kredi imkanı sunmaktadır. Kredi için bazı belgeler isteyen banka, bu belgeleri eksiksiz getiren kişilere kredi vermektedir. Banka tarafından istenilen belgeler şu şekildedir:

Kimlik fotokopisi

Gelir belgesi

Son 3 aylık herhangi bir fatura öneği

Albaraka Türk evlilik kredisi

Banka tarafından istenilen belgeleri kredi başvurusu ile birlikte bankaya teslim eden kişiler, uygun görülmesi halinde evlilik kredisinden yararlanma hakkına sahip olmaktadır. Kredisi onay alan kişilere anında kredi tutarı verilmektedir.

Albaraka Türk yeni evlenecek kişiler için evlilik kredisi imkanı sağlamaktadır. 1,14 faiz oranı ile evlilik kredisi veren banka, ödeme kolaylığı sağlamak adına kişilere 60 aya varan vade seçeneği sunmaktadır. Krediye başvuran kişilerin 18 yaşından büyük olması şartı arayan banka, istenilen belgeleri teslim eden kişilere uygun koşullarda kredi sağlamaktadır. Kişilerden çoğu kredide olduğu gibi bu kredide de gelir belgesi ve kimlik fotokopisi istenmektedir.

QNB Finansbank evlilik kredisi

Yeni evlenen çiftler için kredi imkanı sunan QNB Finansbank, bu sayede kişilerin rahatça evlenmelerini sağlamaktadır. Banka tarafından başlatılan kampanyada kişilere 36 aya varan vade seçeneği ile evlilik kredisi verilmektedir. Krediden yararlanmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek bizzat başvuruda bulunabilmektedir.

Odeabank evlilik kredisi

Odeabank evlilik kredisi adı altında müşterilerine kredi imkanı tanımaktadır. Bu krediye başvuracak kişiler için 1,59 faiz oranı belirleyen banka, kişilerin ödemede kolaylık yaşayabilmesi adına krediyi 60 aya varan vade seçeneği ile birlikte müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Banka tarafından istenilen belgeler ile birlikte banka şubelerine başvuran kişiler gerekli şartları yerine getirmeleri halinde evlilik kredisinden yararlanabilmektedir. Birçok bankada olduğu gibi Odeabank’ta da kimlik fotokopisi ve gelir belgesi gibi belgeler, krediye başvuracak kişilerden istenmektedir. Bu belgeleri toplayan kişiler kredi başvurusunda bulunabilirken, krediye başvuracak kişilerin en az 18 yaşında olması gerekir.