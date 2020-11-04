İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

2020 Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? Bakan zamlı evde bakım maaşını açıkladı!

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? Bakan zamlı evde bakım maaşını açıkladı! haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 04.11.2020 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 17:37
2020 Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? Bakan zamlı evde bakım maaşını açıkladı!
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayında atılacak yeni adımlara ilişkin Temmuz – Aralık düzenlemesine ilişkin bakım yardımlarının 1544 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Selçuk, yaşlı aylık ve engelli maaşlarında da artışa gidildiğini dile getirdi. Yüzde 40 ila 69 oranında engelli olan vatandaşlarda aylık 657 TL’ye yükseltildi, yüzde 70 ve üzeri engellilere ise verilen aylıklar 851 TL olmuştur. Yaşlı aylıklarındaki yapılan son düzenlemeyle bu tutar 711.50 TL olarak güncellendi.

Bakan Selçuk, 2020 yılı Temmuz ayında 768 bin yaşlı vatandaş, 637 bin engelli vatandaş çerçevesinde 1 milyon 405 kişinin sosyal hizmetler çerçevesinde yardımlar alacağını belirtti. Selçuk, söz konusu ödemeler çerçevesinde 12 milyar TL’nin hesaplara transfer aktarıldı. 18 yaş altı ve bakıma muhtaç çocuk yakınlarına 567 TL ödemeler yapılırken, silikozis hastalığı yaşayan vatandaşlara 1562 TL ödeme yapıldı.


535 bin 805 engelli vatandaşlara evde bakım çerçevesinde ödemeler yapıldığı aktarılırken, söz konusu yardımların 2020 Temmuz – Aralık döneminde 1544 TL olduğunu aktardı.

144 bin çocuğa destek verilecek

Selçuk, konuya ilişkin çocukların ekonomik sorunlar nedeniyle kuruma bırakılmasının önlenebilmesi için her ay 114 bin çocuğa 155 milyon TL ekonomik destek verileceğini paylaştı. Aile yanında bakımların desteklenebilmesi için ihtiyaçlar çerçevesinde uygulanan hizmetlerde ilk etapta düşük gelir grubundaki birey ve ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Ekonomik olarak destek verilen vatandaşların aileleri ile kendilerine yönelik üretim projeleri olduğunun altını çizen Selçuk, düşük gelir grubundaki vatandaşlar için geliştirilen projelerde onların daha güçlü şekilde hayata entegre olmasının amaçlandığını aktardı.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 17:37
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!

Popüler Haberler

Evde karantinaya alınan hastalara gıda yardımı yapılıyor mu?
Araç kiralama yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar
e-Devlet aracılığı ile acil toplanma alanı sorgulama sayfası
Varlık vergisi nedir? 2020 Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?
E-Devlet üzerinden başvuranlara Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek veriliyor!
En akıcı ve okunabilir kitaplar listesi ve konuları
Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?
Banka kredi borcu 3 ay nasıl ertelenir? Erteleme şartları ve faiz oranları nedir?
2020 Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? Bakan zamlı evde bakım maaşını açıkladı!
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Kasım 2020
Recep İvedik 6 ne zaman tv'de yayınlanır, hangi kanalda yayınlanacak?
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Market alışverişin daha hesaplı hale getirmek için öneri ve yöntemler
Slumpflasyon, depresyon, resesyon, stagflasyon ve deflasyon ekonomik terimleri ne demektir? 2020 Türkiye ekonomisi IMF tahmini nasıl?
Kendi rızası ile işinden ayrılan kişiler tazminat alabilir mi?
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 4 Kasım 2020 Çarşamba
Hangi hastalar malulen emekli olur? 2020 Malulen emekli nasıl olunur?
Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
İntibak zammı nedir? 2020 intibak zammı çıkarsa kim ne kadar intibak zammı alacak, hangi emeklileri kapsayacak?
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.