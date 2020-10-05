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2020 Ekim ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 05.10.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

05 Ekim 2020 Pazartesi 02:43
2020 Ekim ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?


Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 3 Eylül itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 3 Eylül itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak. belirlenen tarihten itibaren 4 Eylül'e kadar tüm ödemelerin yatırılmış olması planlanıyor.



Son Güncelleme: 05.10.2020 02:43
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