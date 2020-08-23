2020 Devlet Tarafından Verilen Geri Ödemesiz Hibe Kredileri

Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen hibe ve faizsiz krediler vatandaşları desteklemek adına oluşturulmuştur. Bu destekleri sunan devletin temel amacı üretim yapmak isteyen vatandaşı teşvik etmektir. Girişimciliğe adım atmak isteyen vatandaşlara verilen kredileri hibe kredileri olarak adlandırılır ve karşılıksız olarak vatandaşa verilir. Yerli üretimi arttırmak isteyen devlet bu tarz hibe ve krediler ile birlikte gelişimi sağlamayı hedeflemektedir.

KOSGEB girişimcilik hibe kredilerinin limitleri ne kadardır?

Hibe destek kredisi sunan KOSGEB, bu krediden yararlanmak isteyenler için gerekli bilgileri şu şekilde açıklamıştır:

50.000 TL olarak verilen hibeler en fazla 65.000 TL’ye kadar çıkartılabilmektedir.

Verilen hibenin 18.000 TL’si makine için kullanılır.

Verilen hibenin 30.000 TL’si her türlü alt yapı ve donanım masrafları için harcanmalıdır. Kişiler işletme kuruluşunu da bu paradan yapmalıdır.

Faizsiz olarak kredi almak isteyenlerin işlem limiti 100.000 TL ile 300.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Kredinin tutarı kurulacak şirket ve yapılacak üretime göre belirlenmektedir.

KOSGEB kredilerinin kullanım koşulları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaş ve üzeri olmak,

KOSGEB destek eğitimlerine katılmış olmak,

Kurulacak işletme adına iş planı hazırlamak,

Girişimcilik sertifikası almak,

Alınan malzemelerin hepsi faturalı olmalı,

KOSGEB’den yalnızca bir destek programına başvurulabilir.

Kurulacak işletme daha önce kurulmamış olmalıdır.

KOSGEB başvurusunda istenen evraklar

KOSGEB başvuru dilekçesi,

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

İkametgah kayıt belgesi,

KOSGEB iş planı,

İşletmeye ait olan tapu veya kira kontratı,

İşletmenin izin belgesi ve ruhsatları,

Ortak varsa ortakların kimlik bilgileri,

Yıllık gelir tablosu,

Vergi levhası

KOSGEB hibe destek başvuru nasıl yapılır?

KOSGEB tarafından belirlenen şartlar şu şekildedir:

KOSGEB’den destek hibe almak isteyen kişiler KOSGEB’in resmi intenet adresini ziyaret ederek ilgili bölümden başvurularını oluşturabilirler. Başvuru formunu alan kişiler doldurmaları halinde KOSGEB merkezlerine başvuru yapmalıdır. İstenen belgeler merkezlere teslim edildikten sonra kişiler olumlu yanıt almaları halinde iş planı sunmak için merkezlere davet edilir. İş planını sunan kişiler resmi olarak KOSGEB hibe programından yararlanmak için başvurmuş sayılır.

Başvuru sonuçlarını takip etmek ve hangi aşamada olduğunu görmek isteyen kişiler, e-devlet sistemine giriş yaparak ilgili bölümden başvuru detaylarını ve gerekli güncellemeleri görebilirler.

Devlet tarafın verilmeye başlanan hibelere vatandaşlar tarafından oldukça fazla talep olmaktadır. Kendi şirketini kurmak ve kendi ürünlerini üretmek isteyenlere destek olmak isteyen devlet, yaptığı bu kampanyalar ile birlikte kişilerin üretime atılmasını desteklemektedir. Bu şekilde ihracatı arttırmayı hedefleyen devlet, önümüzdeki yıllarda önemli markaları olan ve ihracatı fazla yapan üreten ülkeler konumuna yükselmeyi amaçlamaktadır.