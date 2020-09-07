2020 çekme belgeli araç trafiğe nasıl çıkarılır? Çekme belgeli araç masrafları

Bir süre kullanılmayacak araçlar çeşitli sebeplerle trafikten çekilebilmektedir. Aracın yeniden trafiğe çıkarılabilmesi için belirli prosedürlerin sağlanması gerekiyor.

Çekme belgesi nedir?

Aracın bütün borç ve yükümlülükleri ödenmek suretiyle trafikten çekilmesi ve kullanılmayacağının beyan edilmesi üzerine verilmekte olan belgedir. Çekme belgesi alınmak suretiyle trafikten çekilecek araçlara vergi veya borç çıkmamaktadır.

Çekme belgeli araç trafiğe çıkabilir mi?

Çekme belgeli aracı ancak belirli şartları sağlamanız halinde trafiğe sokabilirsiniz.

Çekme belgesi nasıl alınır?

Aracı çekme belgesinden alıp trafikten çekmek isteyen kişiler için süreç şu şekildedir;

Trafikten çekeceğiniz arabanın plakasını sökün,

Aracın bütün borçlarını ödeyin,

Plaka ve ruhsatla Noter’e gidip trafikten çekme işlemini tamamlayın.

Çekme belgeli araç trafiğe nasıl çıkar?

Çekme belgeli araç muayene ücreti

Çekme belgeli araç için ilk olarak trafik sigortasını yaptırmanız gerekmektedir. Akabinde aracınızı muayeneye götürün ve muayene yaptırdıktan sonra araç tescil belgesiyle Noter’e gitmeniz gerekiyor. Noter’de tescil kayıt işlemlerinizi tamamlayıp aracın trafiğe çıkmasını sağlayabilirsiniz.

2020 yılı güncel araç muayene ücretleri araç sınıfına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Traktör, motosiklet ve motorlu 174.64 TL’dir,

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 342.20 TL,

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 462.56 TL’dir.

Çekme belgeli araç trafiğe çıkarma masrafı

Trafik sigortası 700 – 1300 TL,

Muayene ücreti 300 TL,

Plaka noter masrafı 300 TL,

2020 yılında çekme belgeli aracın masrafları 1300 TL dolaylarında olmaktadır.