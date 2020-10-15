2020 buzağı destekleri ne zaman yatacak?

Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren devletimiz toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı desteklediği gibi hayvancılığı da desteklemektedir. Devletimiz hayvancılık destekleri kapsamında buzağı desteği vermektedir. Bu destek sayesinde hayvancılığın devamı, ırkların korunması, hastalıkların tedavisi sağlanmaktadır. Buzağı desteğiyle hayvan ölümlerinin en aza indirilmesi ve ırkların daha sağlıklı yetiştirilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu yardımlar hayvancılık sayesinde para kazanan binlerce vatandaşımızı da oldukça rahatlatmaktadır. Bu yardımlara bakanlığın yaptığı duyurulardan sonra hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız başvuruda bulunabilmektedir. Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. Ödemeler yılda iki kere yapılır. İlk ödemeler 24 Ocak 2020 tarihinde yapıldı. Devletimiz büyükbaş hayvancılık yapan vatandaşlarımıza buzağı desteğinde bulunarak büyükbaş hayvancılığın devamlılığını sağlamaktadır. Yapılan buzağı destekleri sayesinde ülkemizin hayvancılık ihtiyaçları karşılanmaktadır. Vatandaşlarımız buzağı destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İkinci dönem ödemeleri toplamda 1 milyar 435 milyon TL olacaktır.

Ziraat ve Orman Bakanlığı, 4 ay veya üstü buzağılara, soy kütüğüne kaydettirilen buzağılara ve döl kontrolü yapılan buzağılara destek vermektedir. Ayrıca destek yapılacak iller de bakanlık tarafından belirlenmektedir.

Buzağı Desteğine Nasıl Başvurulur?

Devletimiz buzağı başvurularını iki ayrı kategoride almaktadır. Öncelikle başvuru yapacak kişinin herhangi bir hayvan örgütüne üye olup olmadığına bakılmaktadır. Eğer üye olursa başvuruları üye oldukları örgüte yapmaları istenir. Üyelik yoksa gerekli evraklarla birlikte il ya da ilçe ziraat ve orman müdürlüklerine giderek şahsi başvurunun yapılması gerekiyor. 2020 yılının ocak ayında ödenen buzağı destekleri toplamda 821 milyon TL oldu. Bu ödemelerden toplamda 448 bin 284 kişi yararlandı.

4 Ay ve Üzeri Buzağı Desteği

Buzağıların 1 Ocak ile 1 Aralık 2020 tarihleri arasında doğmuş olması gereklidir.

Doğan yavruların hayvan kayıt sistemine kaydettirilmeleri gerekmektedir.

2. dönemde yapılacak olan başvuruların e-ıslah sistemine kayıtlı olması gerekiyor.

Buzağıların gerekli aşılarının yapılması gerekmektedir.

Soy Kütüğüne Kayıtlı Buzağı Destekleri

Kayıt yaptırılacak olan buzağının sistemde kayıtlı annesi ve bu annenin tohumlarından döllenmiş olması gerekmektedir.

İşletmedeki süt üretiminin 3’te ikisinin sisteme kayıtlı olması gereklidir.

Sütlerin ölçülmesinin ardından otomasyon sistemi kullanılarak defterlere kaydının yapılması gerekmektedir.

Buzağılar 120 günden önce satışa sunulacaksa satışa uygun olup olmadığı bakanlık tarafından belirlenmektedir. Buzağı işletmesi olan yerler buzağılarını 120 günden önce satabilir. Ancak bundaki şart 50 büyükbaş dişi hayvana sahip olmaktır. Satılacak olan hayvanların küpe numaralarının sırasıyla il veya ilçe hayvancılık müdürlüklerine bildirilmelidir. Soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılardan ek buzağı desteği alınamaz.

Devletimiz 4 aylık ve üstü olan buzağılara 350 TL, soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılara 500 TL, döl kontörlü yapılan boğa yavrularına 50 TL, yetiştiricilik bölgesine ise 200 TL verilmektedir. Yani 3 buzağısı olan bir vatandaşımız toplamda 1.050 TL destek almaktadır.

Buzağı Desteği Başvurusu Gerekli Belgeler

Buzağı desteği için başvuru dilekçesi gerekir.

Buzağının 4 aylık veya üstü olduğunu kanıtlayan belgeler.

Buzağıların TÜRKVET sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgeler.

Soy kütüğüne kayıt yaptırılanlar için bunu gösteren evraklar.

Başvurular Nasıl Değerlendiriliyor?

Gerekli şartlara uyan ve belgeleri eksiksiz tamamlayan işletme sahipleri, başvurularını şahsi olarak il veya ilçe müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir. Başvurular 10 gün içerisinde E-Islah sistemine kaydedilir. Hayvancılık Genel Müdürlüğü bu başvuruları tek tek inceler.

Buzağı Destekleme Süresi Ne Kadar?

İlk olarak 2018 yılında başlayan bu ödemelerin ikinci ayağı 24 Ocak 2020 tarihinde yapıldı. İkinci başvurular ise 1 Nisan ve 15 Haziran 2020 tarihleri arasında alındı. Bu ödemelerin de 2021 yılında yapılması planlanıyor.

Belirlenen İllere İlave 200 TL Ödeme

Ağrı

Ardahan

Artvin

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Çankırı

Çorum

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Iğdır

Kastamonu

Kayseri

Malatya

Muş

Samsun

Sivas

Şınak

Tunceli

Van

Yozgat

Bu illerimize ilave olarak 200 TL malzeme desteği sağlanmaktadır. Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği kapsamında hayvancılığın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu başvurular 4 ay veya üstü buzağılara, soy kütüğüne kaydettirilen buzağılara ve döl kontrolü yapılan buzağılara verilmektedir.