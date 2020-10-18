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2020 Black Cuma indirim günleri ne zaman başlayacak? Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi gün ve zamanı

Her sene alışveriş tutkunlarının iple çektiği Black Cuma günlerine az bir zaman kaldı! Efsane indirimlerin yer aldığı bu günler vatandaşlar açısından da avantajlı bir durum olarak görülüyor. Diğer adıyla efsane kara cuma indirimleri olarak bilinen Black Cuma indirim günleri ne zaman olacak?

18 Ekim 2020 Pazar 15:54
2020 Black Cuma indirim günleri ne zaman başlayacak? Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi gün ve zamanı
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Büyük alışveriş siteleri ve markalara göre Vatandaşlar, yaklaşan efsanevi Kara Cuma indirimi için geri sayıma başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Black Cuma'in yükselişinden sonra ülkemizde geniş çapta yayılmış, intenette ve mağaza önünde insanların dikkatini çekmiştir. Kara Cuma günü giyim, kozmetik, teknoloji, ayakkabı ve teknik ürünlerde süper indirimler için kıyasıya rekabet zirveye ulaştı.

Efsane Kara Cuma İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma indirimleri Ekim ayında merak konusu oldu. Efsanevi Kara Cuma olarak da bilinen Kara Cuma indirimleri, bu yıl 27 Kasım 2020'den itibaren her yıl milyonlarca vatandaşı bekliyor.


Black Cuma Nedir?

1932 yılından itibaren Yeni Yıl alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen "Kara Cuma", Amerika'da ilk kez başladı. Kanada ve Birleşik Krallık'tan sonra dünyanın dört bir yanındaki alışveriş festivallerinde indirim oranı bazen% 90'ı aşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle Cuma günleri, mağazalar 05: 00'te açılır ve gece geç saatlere kadar açık kalır. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe liderliği ele almasıyla birlikte Black Cuma satışları da intenete taşındı.

Black Cuma Nasıl Ortaya Çıktı?

Kara Cuma terimi bugün olduğundan farklı bir anlama sahipti. History.com'a göre, terimin 19. yüzyılın sonlarında kaydedilen ilk kullanımı finansal krizlerdeydi. Hikaye ilerledikçe, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk mümkün olduğunca çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı artırıp inanılmaz getirilerle satabildiler. 24 Eylül 1869'da arsa çözülmüş ve altın fiyatı ve borsa serbest düşüşe neden oldu.



Son Güncelleme: 18.10.2020 15:54
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Anahtar Kelimeler:
Black FridayAlışverişIndirim
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