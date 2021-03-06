İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 6 Mart 2021 Cumartesi

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen 2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 6 Mart 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 23:26
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 6 Mart 2021 Cumartesi
Takip Et:

Askerlik görevini bedelli yapacak vatandaşların başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuş olan kredi olanaklarıyla bedelli askerlik kredisi çekilip askerlik görevi yapılabilmektedir. Bütün bankalar bedelli askerlik kredisi vermemektedir ve kredi veren bankalara başvuruda bulunan vatandaşların belirli şartları sağlaması gerekmektedir.

Bedelli askerlik kredisi şartları nelerdir?

Bedelli askerlik kredi şartları bankalara göre değişiklik göstermektedir. Bedelli askerlik uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte bankalar bu süreçle ilgili adımlar atarak farklı vadeler ve faiz oranlarıyla krediler finanse etmeye başladılar. 2020 yılında 35 bin TL karşılığında bedelli askerlik başvurusu yapılabilmekteydi fakat bu tutar ikinci dönemde 37 bin 70 TL’ye yükseldi.

Bedelli askerlik kredisi çekecek vatandaşların gelir belgesi, kimlik belgesi ve başvuru formu ile başvurularını tamamlamaları gerekir. Kredi notunuz yüksekse bedelli askerlik kredisinden yararlanabilirsiniz. Bedelli askerlik kredilerinde tutarlar kredi çeken kişinin eline geçmeyip doğrudan MSB hesabına aktardığından bu konuda zorluk yaşanmamaktadır.

Bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileridir?

İş Bankası tarafından 60 aya varan vadelerle bedelli askerlik kredisi finanse edilmektedir. Yüzde 0.96 faiz oranlarıyla bankaya başvuruda bulunmak isteyenler mobil kanal, şubeler veya intenet şubesi kullanabilmektedir. Kredilerde en fazla dikkat çeken noktalardan birisi adayların gelir durumlarını belgeleyebilmeleri olmaktadır.

Türkiye Finans 60 aya varan vadeler ve yüzde 0.99 faiz oranlarıyla askerlik kredisi vermektedir. Başvurular banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor.

Denizbank 48 aya varan vade ve yüzde 1.46 faiz oranıyla bedelli kredisi finanse etmektedir. Denizbank’a başvuruda bulunabilmek için bankanın istediği belgeleri temin etmeniz gerekir.

Türkiye Ekonomi Bankası 60 aya varan vade olanağıyla kredi finanse etmektedir. Kredi başvurularınızı banka şubeleri aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvurularda kimlik fotokopisi, gelir belgesi ve askerlik başvuru öneği gerekir. Düzenli gelirinizin olduğunu kanıtladığınızda kredi notunuzda da olumsuz bir durum bulunmuyorsa başvurunuz geçerli olur.

Garanti Bankası 48 aya varan vadeler ve yüzde 1.41 faiz oranlarıyla askerlik kredisi vermektedir. Düzenli gelir belgesi ve kimlik bilgilerinin bankaya ibrazı halinde kredi MSB bedelli askerlik hesabına transfer edilir.

Bedelli askerlik kredisi çekerken dikkat edilecekler nelerdir?

Bedelli askerlik kredisi çekebilmek için ilk etapta vatandaşların kamu bankalarının dışındaki özel bankaların kredilerini ihtiyaç kredisi olarak finanse etmesidir. Bankalardan bazıları tutarı MSB hesabına yatırsalar da bazıları bedelli askerlik kredilerini ihtiyaç kredisi tutarlarına göre hesaplamaktadır. Buna göre bedelli askerlik kredisi veren bankalarla adayların kendilerini kısıtlamayıp diğer bankalara ihtiyaç kredi başvurusunda bulunarak imkanlarını genişletebilme olanağı sağlanmaktadır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 23:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikMsb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
Asgari ücretli çalışan hangi bankadan, en fazla ne kadar kredi çekebilir?
Asgari ücretli çalışan hangi bankadan, en fazla ne kadar kredi çekebilir?
Alışverişlerde geçen fatura adresi ne? Teslim adresi ile fatura adresi arasındaki fark nedir?
Alışverişlerde geçen fatura adresi ne? Teslim adresi ile fatura adresi arasındaki fark nedir?
Kredi kartının asgari tutarını ödeyince ne oluyor? Kredi notu olumsuz etkilenir mi?
Kredi kartının asgari tutarını ödeyince ne oluyor? Kredi notu olumsuz etkilenir mi?
PTT her başvurana 600 TL yardım veriyor
PTT her başvurana 600 TL yardım veriyor
Konut İçin Kredi Alabilmenin Şartları
Konut İçin Kredi Alabilmenin Şartları

Popüler Haberler

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 7 Mart 2021 Pazar En uygun konut kredisi faizleri
Gürcistan'da yaşam nasıldır, hayat pahalı mı? 2021 Gürcistan’daki yöresel yemekler nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 7 Mart 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 7 Mart 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Mart 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
E devlet ile trafik cezası sorgulama ve online internetten ödeme 2021
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Cihangir Ceyhan Çukurdan ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?
2021 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına pratik çözüm
İş Bankası cebe havale ile para gönderme işlemi
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan kasırganın hasarı gün yüzüne çıktı
Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar Temmuz aylarında ne kadar maaş ve ödeme alacak? Bayram öncesi çifte ödeme müjdesi!
Survivor 2021 yarışmacıları ne kadar para alıyor?
Beşiktaş-Panathinaikos Hazırlık Maçı Saat Kaçta Oynanacak? Maç Nereden Yayınlanacak?
SGK şifre almak için gereken belgeler nelerdir? 2021
SGK askerlik borçlanması kaç yıl geriye çeker? SGK askerlik borçlanmasından kimler yararlanabilir? 2021
7 Mart 2021 Pazar evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Bekar olmanın bekar yaşamanın en olumlu yönleri nelerdir? 2021
7 Mart 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.