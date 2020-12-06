2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri

Değerli eşyalarını bankalarda tutmak isteyen kişiler hangi bankada kasa kiralama imkanı olduğunu ve fiyatlarını araştırmaktadır. Pek çok banka müşterilerine kasa kiralama hizmetini sunmaktadır.

İşte bankaların yıllık kasa kiralama ücretleri ve depozito bedelleri..

Ziraat Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 410 TL 410 TL BSMV Dahildir. Orta Boy 530 TL 530 TL BSMV Dahildir. Büyük Boy 650 TL 650 TL BSMV Dahildir. Özel Boy 650 TL 650 TL BSMV Dahildir.

Halkbank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 300 TL 300 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 400 TL 300 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 400 TL 300 TL BSMV dahil değildir.

HSBC Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 305 TL 400 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 362 TL 400 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 494 TL 400 TL BSMV dahil değildir.

İş Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 570 TL 500 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 680 TL 500 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 930 TL 500 TL BSMV dahil değildir.

Robot Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 1865 TL 1000 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 1365 TL 1000 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 1135 TL 1000 TL BSMV dahil değildir.

ING Bank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 540 TL 540 TL BSMV Dahil Orta Boy 680 TL 680 TL BSMV Dahil Büyük Boy 800 TL 800 TL BSMV Dahil

Yapı Kredi Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 545 TL 545 TL BSMV dahildir. Orta Boy 620 TL 620 TL BSMV dahildir. Büyük Boy 780 TL 780 TL BSMV dahildir.

Kasa Tipi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Kasa Tipi A Tipi Kasa24 560 TL 560 TL B Tipi Kasa24 650 TL 650 TL C Tipi Kasa24 780 TL 780 TL D Tipi Kasa24 860 TL 860 TL E Tipi Kasa24 940 TL 940 TL

Vakıf Katılım Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti(1 Aylık ) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 300 TL 300 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 400 TL 300 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 500 TL 300 TL BSMV dahil değildir.

Vakıfbank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti(Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 400 TL 400 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 500 TL 400 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 650 TL 400 TL BSMV dahil değildir.

Finans Katılım Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Küçük Boy 300 TL 300 TL Orta Boy 350 TL 350 TL Büyük Boy 400 TL 400 TL

Şekerbank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti(Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 346,5 TL 330 TL BSMV Dahildir Orta Boy 415,8 TL 396 TL BSMV Dahildir Büyük Boy 554,4 TL 528 TL BSMV Dahildir

Odeabank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 300 TL 300 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 370 TL 300 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 425 TL 300 TL BSMV dahil değildir.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 350 TL 260 TL BSMV dahildir. Orta Boy 450 TL 260 TL BSMV dahildir. Büyük Boy 525 TL 260 TL BSMV dahildir.

ICBC Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti(Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 300 TL 150 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 300 TL 150 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 540 TL 150 TL BSMV dahil değildir.

DenizBank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti Hesaptan Ödeme (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 365 TL 335 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 445 TL 350 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 515 TL 365 TL BSMV dahil

Fiba Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 385 TL 385 TL BSMV dahil değildir. Orta Boy 440 TL 440 TL BSMV dahil değildir. Büyük Boy 550 TL 550 TL BSMV dahil değildir.

QNB Finansbank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık) Depozito Bedeli Açıklama Küçük Boy 420 TL 400 TL BSMV dahildir. Orta Boy 495 TL 450 TL BSMV dahildir. Büyük Boy 630 TL 500 TL BSMV dahildir.

Garanti Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi Kiralık Kasa Ücreti Hesaptan Ödeme (Yıllık) Kiralık Kasa Ücreti Kredi Kartından Ödeme (Yıllık Depozito Bedeli Küçük Boy 515 TL 470 TL 470 TL Orta Boy 575 TL 540 TL 540 TL Büyük Boy 735 TL 675 TL 675 TL

Albaraka Türk Katılım Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?