İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri

Bankalar müşterilerine kasa kiralama imkanı sağlamaktadır. Tüm bankaların sağladığı bu imkanla vatandaşlar yıllık ücretini ödeyerek değerli eşya ve paralarını bankadaki kasalarda muhafaza edebilmektedir.

06 Aralık 2020 Pazar 11:08
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
Takip Et:

Değerli eşyalarını bankalarda tutmak isteyen kişiler hangi bankada kasa kiralama imkanı olduğunu ve fiyatlarını araştırmaktadır. Pek çok banka müşterilerine kasa kiralama hizmetini sunmaktadır.

İşte bankaların yıllık kasa kiralama ücretleri ve depozito bedelleri..

Ziraat Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

410 TL

410 TL

BSMV Dahildir.

Orta Boy

530 TL

530 TL

BSMV Dahildir.

Büyük Boy

650 TL

650 TL

BSMV Dahildir.

Özel Boy

650 TL

650 TL

BSMV Dahildir.

 

 

Halkbank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

 

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

300 TL

300 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

400 TL

300 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

400 TL

300 TL

BSMV dahil değildir.

 

HSBC Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

305 TL

400 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

362 TL

400 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

494 TL

400 TL

BSMV dahil değildir.

 

 

 

 

 

 

 

İş Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli              

 

Açıklama

Küçük Boy

570 TL

500 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

680 TL

500 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

930 TL

500 TL

BSMV dahil değildir.

 

Robot Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

1865 TL

1000 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

1365 TL

1000 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

1135 TL

1000 TL

BSMV dahil değildir.

 

ING Bank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

540 TL

540 TL

BSMV Dahil

Orta Boy

680 TL

680 TL

BSMV Dahil

Büyük Boy

800 TL

800 TL

BSMV Dahil

 

Yapı Kredi Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

 

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

545 TL

545 TL

BSMV dahildir.

Orta Boy

620 TL

620 TL

BSMV dahildir.

Büyük Boy

780 TL

780 TL

BSMV dahildir.

 

Kasa Tipi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

Kasa Tipi

 

A Tipi Kasa24

560 TL

560 TL

B Tipi Kasa24

650 TL

650 TL

C Tipi Kasa24

780 TL

780 TL

D Tipi Kasa24

860 TL

860 TL

E Tipi Kasa24

940 TL

940 TL

Vakıf Katılım Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti(1 Aylık

)

Depozito Bedeli

Açıklama

Küçük Boy

300 TL

300 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

400 TL

300 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

500 TL

300 TL

BSMV dahil değildir.

 

Vakıfbank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti(Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

400 TL

400 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

500 TL

400 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

650 TL

400 TL

BSMV dahil değildir.

 

Finans Katılım Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

Küçük Boy

300 TL

300 TL

Orta Boy

350 TL

350 TL

Büyük Boy

400 TL

400 TL

 

Şekerbank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti(Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

346,5 TL

330 TL

BSMV Dahildir

Orta Boy

415,8 TL

396 TL

BSMV Dahildir

Büyük Boy

554,4 TL

528 TL

BSMV Dahildir

 

 

Odeabank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

300 TL

300 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

370 TL

300 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

425 TL

300 TL

BSMV dahil değildir.

 

Kuveyt Türk Katılım Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

 

Küçük Boy

350 TL

260 TL

BSMV dahildir.

Orta Boy

450 TL

260 TL

BSMV dahildir.

Büyük Boy

525 TL

260 TL

BSMV dahildir.

 

 

ICBC Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti(Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

300 TL

150 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

300 TL

150 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

540 TL

150 TL

BSMV dahil değildir.

 

DenizBank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti Hesaptan Ödeme (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

365 TL

335 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

445 TL

350 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

515 TL

365 TL

BSMV dahil

 

Fiba Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti  (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

385 TL

385 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

440 TL

440 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

550 TL

550 TL

BSMV dahil değildir.

 

QNB Finansbank Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti (Yıllık)

 

Depozito Bedeli

 

Açıklama

Küçük Boy

420 TL

400 TL

BSMV dahildir.

Orta Boy

495 TL

450 TL

BSMV dahildir.

Büyük Boy

630 TL

500 TL

BSMV dahildir.

 

Garanti Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti Hesaptan Ödeme (Yıllık)

 

Kiralık Kasa Ücreti Kredi Kartından Ödeme (Yıllık

 

Depozito Bedeli

Küçük Boy

515 TL

470 TL

470 TL

Orta Boy

575 TL

540 TL

540 TL

Büyük Boy

735 TL

675 TL

675 TL

 

 Albaraka Türk Katılım Bankası Kasa Kiralama Ücretleri Ne Kadar?

Kasa Hacmi

 

Kiralık Kasa Ücreti Hesaptan Ödeme (Yıllık)

 

Depozito Bedeli              

 

Açıklama

Küçük Boy

350 TL

350 TL

BSMV dahil değildir.

Orta Boy

400 TL

400 TL

BSMV dahil değildir.

Büyük Boy

450 TL

450 TL

BSMV dahil değildir.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 11:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BankaKasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!

Popüler Haberler

2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Canan Atalay oynadığı diziler
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 30 Haziran DGS sınav sonuçları
Çaykur İşkur üzerinden 830 işçi alımı yapacak
Müge Anlı Gücümüz Yeter programı başvuru formu ve whatsapp başvuru numarası
Yedek Astsubayların maaşları ne kadar? Astsubay olabilmek için gerekli koşullar nedir?
Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı nedir, ne kadar sürer?
Kefaret dizisi Arzu karakteri kimdir? Mine Kılıç'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin doğum tarihi
Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2020
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır yaşı ve oynadığı diziler
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.