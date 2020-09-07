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2020 Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:39
2020 Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
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Tüpgaz olarak bilinen LPG, ham petrolün damıtılması esnasında doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Bu gaz renksiz, kokusuz, yanıcı ve patlayıcıdır. Türkiye’de Miks LPG %30 propan ve %70 bütan karışımı, ticari propansa %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır.

2020 Mogaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,25 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 243,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 457,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 499,50 TL

2020 İpragaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 propan tüpü fiyatı: 489,50 TL

2020 Aygaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,00 TL


16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL

2020 Milangaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 21,50 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 117,00 TL

19 kg Forklift tüpü fiyatı: 186,75 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 240,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 454,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 484,00 TL

2020 Bizimgaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 489,50 TL



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:39
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Anahtar Kelimeler:
IpragazAygaz
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