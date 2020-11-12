İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar?

Asgari ücret ile geçinen vatandaşlarımız yıl onu yaklaştıkça asgari ücretin ve asgari geçim indiriminin ne kadar olduğunu merak ediyor. Asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu.

12 Kasım 2020 Perşembe 11:11
2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar?
Takip Et:

Asgari ücret komisyonu, her yılın sonunda bir sonraki yılın asgari ücret miktarının ve AGİ’nin ne kadar olacağı konusunda toplantılar düzenliyor. Asgari ücret ile geçinen vatandaşlarımız yıl onu yaklaştıkça asgari ücretin ve asgari geçim indiriminin ne kadar olduğunu merak ediyor. Asgari ücret ve AGİ güncel miktarları belli oldu.

Asgari Ücret Miktarı Ne Kadar?

2020 yılı koronavirüs salgınıyla geçen bir yıl oldu. Enflasyon beklenmedik ölçüde arttı ve ekonomi derinden sarsıldı. Bundan dolayı önümüzdeki yıl asgari ücretin ve AGİ’nin artması düşünülmektedir. Asgari ücret 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren net olarak 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Brüt miktarı ise 2 bin 943 TL olarak belirlenmişti. Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız asgari ücretle çalıştığından dolayı asgari ücret ile ilgili tüm rakamlar büyük önem arz etmektedir. Enflasyon oranları asgari ücret miktarını etkilemektedir. Ayrıca medeni durum da AGİ’nin miktarını belirlemektedir. Asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen tutarlar olarak verilmektedir. Ancak koronavirüs salgınından dolayı yükselen enflasyon göz önünde bulundurulursa önümüzde yıl asgari ücretin artacağı düşünülüyor. Çünkü enflasyondan dolayı asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın paralarından ciddi miktarlarda erime söz konusu oluyor.

AGİ Ne Kadar?


Asgari geçim indirimi, ülkemizde tüm sigortalı çalışanlara verilen bir ödenektir. Ancak enflasyonun yükselmesiyle bu para ciddi derecede eriyor. Yılsonuna kadar bu para oldukça etkisizleşiyor. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren belirlenen ve halen ödenen AGİ miktarı ise 220 TL olarak ödenmeye devam ediyor.

AGİ, evlilik ve çocuk sahibi olma durumlarına göre değişiklik arz etmektedir. Bekar biri 220 TL AGİ alırken, evli ve eşi çalışmayan kişi 264 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu kişi 297 TL, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu kişi 331 TL, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu kişi 375 TL, evli eşi çalışan 1 çocuklu kişi 253 TL, evli eşi çalışan 2 çocuklu kişi 286 TL, evli eşi çalışan 3 çocuklu kişi 331 TL AGİ almaktadır.

AGİ Eriyor

Asgari geçim indirimi, yılın son aylarına yaklaşıldıkça enflasyonun artmasına bağlı olarak erime kaydediyor. Bu durum en çok evli ve çocuklu kişiyi etkiliyor. Bu seneki enflasyon oranlarına bakacak olursak asgari geçim indirimdeki aylık erimeler neredeyse 40 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Bu oran gerçekten de çok yüksek kabul ediliyor. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında asgari geçim indirimleri eksik yatmaktadır. Bundan dolayı çalışan kişiler maaşlarını eksik almak zorunda kalıyor.



Son Güncelleme: 12.11.2020 11:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AGİAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Popüler Haberler

Whatsapp durum dahili bellek sorunu ve çözümü 2020
Maria ile Mustafa Gonca karakterini kim canlandırıyor? Tuğba Tutuğ biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Güz Masalı dizisi bitti mi, neden yok? Güz Masalı yayından kaldırıldı mı?
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Gelir vergisinde neler beyan edilir, neye göre hesaplanır? 2020
Ptt kargo cumartesi kaça kadar açık? 2020 Ptt kargo cumartesi günü teslimat yapıyor mu?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Kuruluş Osman Geyhatu Han kimdir? Geyhatu gerçek tarihte var mı?
1000TL nakdi hibe yardım başvuruları yardım için tekrar başvurma ve itiraz etme
Altın piyasasında yeni haftada neler olacak? Altın fiyatları düşer mi?
VakıfBank 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru için VakıfBank hesabı nasıl açılır?
İsteğe Bağlı Sigorta Yaptıracaklar Nelere Dikkat Etmelidir?
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 14 Kasım 2020 Cumartesi konut kredisi yeni faiz oranları
E-devletten yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Yedek subay kurasından sonraki süreç nasıldır?
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.