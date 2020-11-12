2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar?

Asgari ücret komisyonu, her yılın sonunda bir sonraki yılın asgari ücret miktarının ve AGİ’nin ne kadar olacağı konusunda toplantılar düzenliyor. Asgari ücret ile geçinen vatandaşlarımız yıl onu yaklaştıkça asgari ücretin ve asgari geçim indiriminin ne kadar olduğunu merak ediyor. Asgari ücret ve AGİ güncel miktarları belli oldu.

Asgari Ücret Miktarı Ne Kadar?

2020 yılı koronavirüs salgınıyla geçen bir yıl oldu. Enflasyon beklenmedik ölçüde arttı ve ekonomi derinden sarsıldı. Bundan dolayı önümüzdeki yıl asgari ücretin ve AGİ’nin artması düşünülmektedir. Asgari ücret 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren net olarak 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Brüt miktarı ise 2 bin 943 TL olarak belirlenmişti. Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız asgari ücretle çalıştığından dolayı asgari ücret ile ilgili tüm rakamlar büyük önem arz etmektedir. Enflasyon oranları asgari ücret miktarını etkilemektedir. Ayrıca medeni durum da AGİ’nin miktarını belirlemektedir. Asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen tutarlar olarak verilmektedir. Ancak koronavirüs salgınından dolayı yükselen enflasyon göz önünde bulundurulursa önümüzde yıl asgari ücretin artacağı düşünülüyor. Çünkü enflasyondan dolayı asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın paralarından ciddi miktarlarda erime söz konusu oluyor.

AGİ Ne Kadar?

Asgari geçim indirimi, ülkemizde tüm sigortalı çalışanlara verilen bir ödenektir. Ancak enflasyonun yükselmesiyle bu para ciddi derecede eriyor. Yılsonuna kadar bu para oldukça etkisizleşiyor. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren belirlenen ve halen ödenen AGİ miktarı ise 220 TL olarak ödenmeye devam ediyor.

AGİ, evlilik ve çocuk sahibi olma durumlarına göre değişiklik arz etmektedir. Bekar biri 220 TL AGİ alırken, evli ve eşi çalışmayan kişi 264 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu kişi 297 TL, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu kişi 331 TL, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu kişi 375 TL, evli eşi çalışan 1 çocuklu kişi 253 TL, evli eşi çalışan 2 çocuklu kişi 286 TL, evli eşi çalışan 3 çocuklu kişi 331 TL AGİ almaktadır.

AGİ Eriyor

Asgari geçim indirimi, yılın son aylarına yaklaşıldıkça enflasyonun artmasına bağlı olarak erime kaydediyor. Bu durum en çok evli ve çocuklu kişiyi etkiliyor. Bu seneki enflasyon oranlarına bakacak olursak asgari geçim indirimdeki aylık erimeler neredeyse 40 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Bu oran gerçekten de çok yüksek kabul ediliyor. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında asgari geçim indirimleri eksik yatmaktadır. Bundan dolayı çalışan kişiler maaşlarını eksik almak zorunda kalıyor.