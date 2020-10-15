2020 Arıcılık destek ödemelerinden nasıl faydalanılır?

Devlet tarafından üretimin artması adına her yıl düzenli olarak tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişilere destek ödemeleri verilmektedir. Birçok alandaki üreticiye verilen destek ödemelerinden arıcılık ile uğraşan kişiler de faydalanmaktadır. Arıcılık desteklerinden yararlanmak isteyen kişiler Arıcılık Birliği’ne üye olması halinde destek ödemelerini alabilmektedir.

Devlet tarafından arıcılık ile ilgilenenlere şu destekler sağlanmaktadır:

Arılı kovan desteği,

Ana arı ve damızlık ana arı desteği,

Bombus arısı desteği

Üreticilere sağlanan destekler Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenerek verilmektedir. Bakanlık tarafından verilen desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde kişiler destek ödemelerinden yararlanamaz.

Arıcılık ile uğraşan kişilere destek veren devlet, bu kişilere uygun koşullarda kredi imkanı da sunmaktadır. Ziraat Bankası tarafından arıcılık kredisi olarak verilen kredi ile arıcılık ile uğraşan kişiler uygun şartlarda kredi imkanlarına ulaşmaktadır.

Arılı kovan destek tutarı nedir?

Geçtiğimiz yıl kovan başı 10 TL destek alan arıcılara 2020 yılı ile birlikte kovan başı 15 TL destek ödemesi yapılmaya başladı. Uygun şartları yerine getiren kişilere yapılan destek ödemeleri, kişilerin T.C. kimlik numarasının sonra hanesine göre kişinin hesabına yatırılmaktadır.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar ile 0, 2, 4 olanlar iki gruba ayrılarak bu destek ödemelerinden yararlanabilmektedir. Değişik günlerde ödeme alan kişilerin bu ödemeleri kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Devlet tarafından verilen bu desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kişiler şu şartları yerine getirmeleri halinde destek ödemelerinden yararlanabilmektedir:

Devlet desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, Arıcılık Birliği’ne kayıtlı olması gerekir.

Destek almak isteyenlerin en az 30, en fazla ise 1000 tane kovanı olması gerekmektedir.

Üreticiye ait arı kovanlarının Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olması gerekir. Destekler sisteme göre verilmektedir.

Devlet desteğini almak isteyen kişiler dilekçe ve başvuru formları ile bağlı bulundukları örgüte giderek başvurularını yapabilmektedir.

Başvuru yapan kişilerin başvuruları incelenmek üzere 10 iş günü içerisinde Müdürlüklere teslim edilir. AKS sistemindeki kayıtlara göre başvurusu incelenen kişilere, inceleme sonucu destek ödemeleri yapılır.

Arılı kovan desteği için lüzumlu evraklar

Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğuna dair belge

AKS başvuru formu olan başvuru dilekçesi

İşletme tescil belgesi

Arılara ait konaklama belgesi

Gezgin arıcılık yapan kişilerin Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Baytar Esenlik Raporu

Damızlık ana arı ve ana arı destek tutarı ne kadar?

Devlet tarafından ana arılar için kovan balına 15 TL ödeme yapılmaktadır. Damızlık ana arı kovanları için ise verilen destek tutarı kovan başına 40 TL olarak belirlenmiştir. Bu destekten yararlanmak isteyen kişilerin şu şartları yerine getirmesi gerekir:

AKS’ye kayıtlı olmak

Üretim izni bulunan yerlerden arı almış olmak

Damızlık ana arı için başvuran kişiler, kovan sayısının en fazla %10’u kadar destek alma hakkına sahiptir. Oranlara göre sayı 20’yi geçemez.

Ana arı desteği alaca kişiler, ellerinde bulunan kovan sayısının yarısı kadar destek alabilirler.

Arılara ait kafeslerin üretici işletme numarasına sahip olması gerekir.

Damızlık ana arıların numaraları ile etiketlenmesi gerekir.

Satılan arılar AKS’de satıldı olarak işaretlenmelidir.

İki destekten sadece birine başvuru yapılabilmektedir.

TKDK arıcılık desteklemeleri

Ziraat ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından da üretimin artması amacıyla arıcılık ile uğraşan kişilere destekler verilmektedir. Bazı şartları yerine getiren kişiler TKDK arıcılık desteklerinden yararlanabilmektedir. Şartları yerine getiren kişiler IPARD Müracaat Çağrılarını takip ederek desteklerden yararlanabilir. TKDK tarafından yerine getirilmesi istenilen şartlar şu şekildedir:

Yatırım için desteğe başvuran kişinin işletmeye ait birinin olması gerekir ve üretim kırsal alanda gerçekleştirilmelidir.

AKS’de kayıtlı kişiler başvuru yapabilir.

Arıcılık projeleri ile başvuru yapılması gerekir.

Başvuru sahibinin yetiştirme belgesi olması gerekir.

En az 30 en fazla 500 tane arı kovanına sahip olunması gerekir.

TKDK desteklenen illerin birinde ikamet eden kişilere destekler verilir.

Kovan sayılarının durgun olacağına dair kişiden taahhüt istenir.

Bu şartları yerine getiren kişilerin başvuruları incelemeye alınır. İncelemede kişilere ait belgeler ve bilgiler eksiksiz ve doğru çıkması halinde kişilere destek ödemeleri yapılır.