2020 Aralık SGK borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? SGK prim borcu faizleri silinecek mi? SGK prim borcu yapılandırma başvuru şartları

Sigorta Borcu Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır? SGK Prim Borçlarının Faizleri Silinecek Mi?

17 Kasım 2020 Salı gününden itibaren SGK prim borçlarına yapılandırma başvuruları alınmaya başlandı. Bakan Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirtti. Vatandaşlar SGK primlerini yapılandırmak için nereden başvuru yapacaklarını araştırıyorlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yapılandırılmasının vatandaşlara çok büyük kolaylık sağlayacağını açıklamıştır. Normalleşme döneminde çalışanların üzerlerindeki yüklerin hafifletileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin prim borçları için son başvuru gününün 31 Aralık 2020 olduğunu, ilk taksit ödeme süresinin de 1 Mart 2021 olacağını açıklamıştır.

Resmi Gazete’de 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren yürülüğe giren kanunla beraber resmi olarak SGK prim borçları yapılandırma başvuruları başlamıştır. Çok sayıda SGK prim borcu bulunan vatandaşlar, SGK prim borçlarını yapılandırmak için nereye başvuracaklarını araştırıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemeler kredi kartıyla yapılabiliyor. Bu ödemeler kredi kartıyla yapıldığı takdirde bankalar belli miktarda komisyon ücreti alıyor. Kesilen komisyonu bankalar kendileri belirlediği için SGK kaynaklı bir sorunla karşılaşılması durumunda kendi bankanızla görüşmeniz gereklidir. SGK prim borcu PTT veya E-Devlet üzerinden ödenebilir. Zamanında ödemesini gerçekleştiren vatandaşlara indirim imkanı da sunuluyor. SGK prim borcu E-Devlet üzerinden ödenmeye çalışıldığında ödenmesi gereken miktar görünmediği için ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirmek daha iyi bir çözümdür.

SGK prim borcu kartla ödenebiliyor. Özellikle SGK ödemelerinin, ödeme yöntemleri E-devlet üzerinden veya PTT üzerinden yapılması durumunda değişiklikler olabiliyor.

SGK Prim Yapılandırması Başladı Mı?

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunun ardından yürürlüğe sokulan SGK prim borcu yapılandırması, bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında açıklamalar yapan Bakan Selçuk, genel sağlık sigortası priminin, sigorta primlerinin, işsizlik sigortası priminin, idari para cezalarının, meslek hastalığı yada iş kazası sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulmuş olan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırmalar kapsamında olduğunu belirtmiştir.

SGK Prim Borcu Yapılandırmasına Ne Zaman Başvuru Yapılacak?

SGK prim borcu yapılandırmasının hesaplanması nasıl olacak tartışmaları ortalarda dolaşırken, SGK prim borcu yapılandırma başvurusunun ne zaman yapılacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Başvurular 17 Kasım 2020 Salı günü alınmaya başlayacak ve 2020 yılının sonuna kadar devam edecektir.

SGK Prim Borçlarının Faizleri Silinecek Mi?

Yapılandırmanın düzenlenmesinin vatandaşlara önemli artıları olacağını belirten Bakan Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğini ve faiz yerine borçların, Yİ-ÜFE ile güncelleneceğini belirtmiştir.

SGK’nın yeni prim yapılandırmasıyla beraber öneğin; 2008 yılında 1.200 TL anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek. İki taksitte ödeyenlere ise yüzde 50’lik bir indirim uygulanabilecek. 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarının; anapara borcunun yüzde 50’si silinebilecek ve kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenebilecek. Diğer yandan borçlar, ikişer aylık periyodlarla; 6,9,12 ve 18 taksit seçeneği ile ödenmesi mümkün olabilecektir.

SGK Sağlık Sigortalılarının Borçları Yapılandırıldı Mı?

Genel sağlık sigortası borcu olanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödenmesi durumunda faizlerin tamamiyle silineceğini dikkat çeken Bakan Selçuk, şimdiye kadar gelir testi yaptırmamış ve gelir testi için aranan 1 aylık süreyi kaçıran vatandaşların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp, gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden az olursa tespiti yapılan borçluların borçlarının silineceğini ve tüm primlerinin devlet tarafından ödeneceğini de belirtmiştir.

Bağ-Kur Sigortalılarının Yapılandırma Borçlarına Ne Olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önce bulunan prim borçlarının hizmetlerinin yapılandırma kapsamında ödememeleri durumunda, söz konusu olan sürelerin dondurularak, prim borçlarının silineceğini belirtti. Bakan Selçuk, bunun yanında Bağ-Kur sigortalılarının talepleri durumunda daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenecek olan tutar üzerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyerek hizmetlerini aktif hale getirme imkanlarının olduğunu belirtti.

SGK Prim Borcu Yapılandırma Başvurusu Nasıl Ve Nereden Yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin başvurularını E-Sigorta üzerinden yapabileceklerini, elden veya posta yoluyla bağlı oldukları SGK İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapabileceklerini söyledi.

İlk olarak Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını E-Devlet üzerinden alınacağını belirtti. Bu şekilde olan ve kendi primlerini kendileri ödeyen diğer sigortalıların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunulabilecek.

Bunların yanı sıra Genel Sağlık Sigortası borçları için herhangi bir başvuru şartı bulunmayacak, bütün borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.

SGK prim borcu taksitleri Ocak ve Şubat aylarında başlayacaktır.

SGK Prim Borcu Ne Kadar Sürede Ödenecek?

En fazla süre 18 ay taksitlendirme olacaktır. Taksitler iki ayda bir ödenecektir. Yani toplam borç 36 ayda kapatılabilecektir.

SGK prim borçları üç farklı şekilde kredi kartıyla ödenebiliyor. Sigorta ödemelerinin kredi kartıyla nasıl ödeneceği araştırılıyor.

SGK İşveren Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

SGK prim borcunu ödemek isteyen işverenler borcun türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

İşveren 6111 yapılandırma, işveren İPC tahsilatı, işveren icra dosya tahsilatı,işveren cari dönem, işveren geçmiş dönem, işveren icra taksit tahsilatı, işveren icra taksit peşinatı, işveren icra toplam borç tahsilatı ödemeleridir.

SGK Sigorta Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

SGK prim borcunu ödemek isteyen sigortalı ödemeleri borcun türüne göre değişiklik gösteriyor.

Bağ-Kur cari dönem, Bağkur SGDP ve Bağ-Kur ve Bağ-Kur geçmiş dönem ödemeleri hem taksitli hem de peşin olarak ödenebiliyor.

SGK Diğer Ödemeler Ne Anlama Geliyor?

Ek-5 sigorta primi, 4/a Tarım SSK, GSS prim, Ek-6 sigorta primi gibi ödemeler diger SGK prim borcu ödemeleri olarak geçiyor. Kredi kartıyla yapılan bir diğer ödemeler ise, isteğe bağlı 6111 yapılandırma ve topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı yapılabiliyor.

SGK Prim Ödemesi Yapılırken Banka Komisyon Alıyor Mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemelerde bankaların belirlediği miktarda komisyon alınıyor. Bu komisyon tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil de serbest rekabet koşullarından dolayı bankalar tarafından belirleniyor.

Kredi Kartı İle SGK Ödemesi Yapılabilen Bankalar Hangileri?

Akbank, Albaraka, Bank Asya, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bank, HSBC, İş Bankası, TTKB Bankası, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası bankaları ile SGK prim borcu ödemelerini geçekleştirmek mümkündür.

SGK İdari Para Cezaları Nasıl Ödenir?

SGK idari para cezaları ödemeleri hem PTT hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e- Devlet'ten yapılan ödemede menü olmadığı için menüyü siz seçiyorsunuz.

PTT'den yapılan ödemelerde menüleri yine sizin söylemeniz gerekecektir. SGK prim borcu ödemeleri sistemde görülmediği için PTT çalışanını siz yönlendireceksiniz.