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2020 Aralık Kira işyeri zam oranı ve ev kirası zam oranı ne kadar?

2020 senesinde Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı. Oranların açıklanması ile birlikte Aralık ayında uygulanacak olan kira artış oranları da belirlenmiş oldu. Aralık ayında kiralar, bu oran üzerinden yeniden hesaplanarak ödenmeye başlanacak...

10 Aralık 2020 Perşembe 20:20
2020 Aralık Kira işyeri zam oranı ve ev kirası zam oranı ne kadar?
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Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte tüketici fiyat endeksi de belirlendi. Buna bağlı olarak Aralık ayında uygulanacak olan kira artış oranları da tespit edilmiş oldu. Elde edilen bilgilere göre enflasyon oranı Kasım ayı içinde 14.03 olarak belirlendi. Ev sahipleri ile iş yeri sahiplerinin kira artış oranları için sözleşme ortaya koyarken uygulayacakları kira artışları da bu oranlara göre belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması sonrasında resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesap edilmeye başlandı. Bu oran iş yeri ve kiracılar içinde uygulanmaya başladı. TÜFE kapsamında 2020 senesi Kasım ayı bir önceki aya göre yüzde 2.30 oranında, bir önceki senenin Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 14,03 ve 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 12,04 oranında artış görüldü.

 

Aralık ayı kira zam oranı ne kadar oldu?

Enflasyon Kasım ayında yüzde 2,3 artış gösterdi ve senelik bazda 14,03 olarak belirlendi. Uzmanlar tarafından Kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,75 olurken en yüksek yüzde 1,80 olarak belirlendi. Tüketici Fiyat Endeksi ise Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13 oranında artmıştı.

 

Aralık ayı kira zammı hesaplama

Aşağıdaki kısımda elde edilen veriler üzerinden önek bir kira hesaplama işlemi yer almaktadır. Siz de kendi kiranıza göre ilgili hesaplamayı gerçekleştirebilirsiniz.

  • Konut Kirası: 1.000 TL
  • TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2020 kira artış oranı: % 14,03
  • Aralık ayı kira zammı tutarı: 140,3 TL
  • Aralık ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.140,3 TL


Son Güncelleme: 10.12.2020 20:20
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Anahtar Kelimeler:
EnflasyonKira Zam OranıTÜFETEFETÜİK
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