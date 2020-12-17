İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ebru Şahin'in Cedi Osman'a 'aşk haykırışı' gündem oldu
Ebru Şahin'in Cedi Osman'a 'aşk...
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona uğrayan koronavirüs..
Son Dakika
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona...

2020 Aralık AGİ ücreti ne kadar oldu? Çocuk sayısına göre 2020 asgari geçim indirimi oranları

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı AGİ ücreti ne kadar oldu? Çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi oranları haberine dair en sıcak ayrıntılar 17.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 12:34
2020 Aralık AGİ ücreti ne kadar oldu? Çocuk sayısına göre 2020 asgari geçim indirimi oranları
Takip Et:

Son olarak 1 Ocak 2020 tarihinde asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu tarihten itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl için hazırlıklarına başladı. Çalışmalar içinde bulunan komisyon, asgari ücret, geçim indirimi gibi birçok konuyu araştırıyor.

Bir işçinin en düşük alacağı ücret olarak açıklanan asgari ücret her yıl düzenli olarak zamlanıyor. Bu sayede işçiler yeni yılın getirdiği yeni zamları ücretlerinin artmasıyla birlikte rahatça karşılayabiliyor. Her sene birçok tartışmanın odak noktası olan asgari ücret, çoğu vatandaş tarafından yeterli olarak görülmüyor. Bu nedenle daha iyi bir ücret iyileştirmesi bekleyen vatandaşlar, bu iyileştirmenin 2021 zammı ile birlikte yapılmasını istiyor.

2020 yılı asgari ücret net ve brüt kaç TL?

2020 yılı itibariyle asgari ücretle çalışan kişilerin alacağı aylık maaş 2.324,70 TL olarak açıklanmıştı. Kişiye net kazanç olarak sağlanan bu tutarın brütü ise 2.943 TL olarak duyuruldu.

2020 Asgari Geçim İndirimi kaç TL? AGİ 2020 ne kadar oldu? 2020 AGİ tablosu

Çalışan kişilerin evlilik durumları ve çocuk sayılarına göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndirimi, kişinin ücretinden kesilen vergi tutarının bu hususlara göre tekrar kişiye ödenmesi olarak açıklanmıştır. Buna göre çocuk sayısı, eşinin çalışma durumu gibi söz konusu hususlara göre kişilere verilen geçim indirimi değişiklik göstermektedir. 2020 yılı itibariyle belirlenen indirimler ise şu şekildedir:

  • Bekar 220,73TL
  • Eşi çalışmayan 264,87 TL
  • Eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
  • Eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışan 220,73 TL
  • Eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
  • Eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
  • Eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
  • Eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL


Son Güncelleme: 17.12.2020 12:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?

Popüler Haberler

2020 Aralık AGİ ücreti ne kadar oldu? Çocuk sayısına göre 2020 asgari geçim indirimi oranları
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Kimler emekli ek ödemesi alabilir? Emekli ek ödemeleri artırılacak mı?
Özel Üniversite 2020 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 17 Aralık 2020 Perşembe Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Cepte TEB 20.000 TL hızlı kredi
Çalışmayanlara veya işsiz olanlara 60 ay vadeli 30 bin TL kredi
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
Devletten vatandaşlara 1477 tl'ye kadar nakit ve gıda yardımı, yakacak, elektrik faturası gibi yardımlar
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
Evde bitcoin üretilebilir mi? Evde bitcoin nasıl üretilir?
Benim Tatlı Yalanım dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Benim Tatlı Yalanım final nedeni
2019 Yılı Fitre Ne Kadardır? Fitre Ne Zaman ve Kimlere Verilir?
Demans hastalığı nedir? Hastalığın sebepleri ve belirtileri nelerdir?
HES Kodu SMS ve E-Devlet ile nasıl alınır?
Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? Washington Üniversitesi sağlık uzmanından açıklama
Vakıfbank 12 ay ertelemeli düşük faizli kredi kartı borcu kapatma kredisi
Banka sicil affı çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? 2020 Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
2020 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
ING Bank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 17 Aralık 2020 Perşembe
4 Özel bankadan düşük faizli 60000 TL anında kredi kampanyası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.