2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği

2020-2021 YILINDA ESNAFA SUNULAN KİRA VE HİBE DESTEĞİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın insanların geçirdiği bu zor günlerde, esnafların kira, fatura ödemeleri için hibe desteği sağlanması konusunda yaptığı açıklamada çalışmaların sürdüğü bilgisini vermişti. Planlanan bu hibe desteğinin ayrıntıları hakkında ve 2021 yılında hibe desteklerinin artacağı konusunda açıklama yapıldı. Bu açıklamalar nelerdir?
KİRA, SU, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ HİBESİ
Tüm dünyanın etkilendiği ve mücadele ettiği Covid-19 virüsü sebebiyle zorlu günler geçiren esnafa sevinecekleri haberi Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından verildi. Bu pandemi döneminde işlerinin iyice kötüye gitmesi, gelirlerinin düşüşe başlaması ve bu sebeple ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle esnaf için Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğal gaz ve su faturalarını ödemeleri için gerekli olan para miktarında hibe desteğinde bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
ESNAFA VERİLECEK OLAN HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlığın yaptığı çalışma doğrultusunda kira ve su, elektrik, doğal gaz faturalarında esnafa yardım olması için verilecek hibe desteği için görüşmelere başlamıştır. Bu dönemde TOBB, Oda, borsa mevduatlarının ilgili bankalara yatırılması ile oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi kullanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu zamana kadar 50 bin firmaya 3 milyar lira “Nefes Kredisi” verdiklerinden bahsetmiş, esnafın mağduriyetinin farkında olduklarını söyleyen Bakan Pekcan, yakın zamanda duyurusunu yapacağı yeni bir çalışma başlattıklarını söylemiştir. 2020 yılında olacak olan ödemeler 2021’de de devam edecek mi?
2021 YILINDA HİBE DESTEKLERİ ARTACAK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOOP_DES kapsamı dahilinde 133 kooperatifin 143 projesine, belirlenmiş bütçe tutarı 18.128.870 TL olan projelere 13.648.399 TL’sini hibe desteği vereceklerini söyleyerek 2021 yılında ise bu belirtilen miktarların artacağını söylemiştir.