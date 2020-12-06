2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği

2020-2021 YILINDA ESNAFA SUNULAN KİRA VE HİBE DESTEĞİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın insanların geçirdiği bu zor günlerde, esnafların kira, fatura ödemeleri için hibe desteği sağlanması konusunda yaptığı açıklamada çalışmaların sürdüğü bilgisini vermişti. Planlanan bu hibe desteğinin ayrıntıları hakkında ve 2021 yılında hibe desteklerinin artacağı konusunda açıklama yapıldı. Bu açıklamalar nelerdir?

KİRA, SU, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ HİBESİ

Tüm dünyanın etkilendiği ve mücadele ettiği Covid-19 virüsü sebebiyle zorlu günler geçiren esnafa sevinecekleri haberi Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından verildi. Bu pandemi döneminde işlerinin iyice kötüye gitmesi, gelirlerinin düşüşe başlaması ve bu sebeple ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle esnaf için Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğal gaz ve su faturalarını ödemeleri için gerekli olan para miktarında hibe desteğinde bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığı görüşme doğrultusunda kira ödemeleri, doğal gaz, su ve elektrik faturaları ödemeleri için kararlaştırılacak bütçede hibe yardımı bulunulması için görüşmelere devam edildiğini ve bir karara varılacağını söylemiştir. Pekcan, küresel firmalarla haberleşmeye başlandığının altını çizmiş, sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda destek sağlayacaklarını, esnafın kafasının bu zor günlerde yapamadıkları ödemelerde olmaması için uğraştıklarını ve bu konuda maddi anlamda da yardımcı olabilmek için esnafı sevindirecek haber olan kredi desteğini açıkladı. Yaptığı konuşma sırasında esnafımıza olabilecek en uygun şekilde yani, faizsiz ya da düşük faizli kredileri kullanabileceklerini ve bunu da Halkbank aracılığı ile yapabileceklerini söyledi. Borsa mevduatlarının bankalara yatırılmasıyla oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi olanağı sağlanarak; elli bin firmaya 3.000.000.000 TL “Nefes Kredisi” kullandırıldığını belirterek esnafın oldukça mutlu olacakları açıklamaları yapmaya devam etmiştir. Esnafın zor duruma düştüğü pandemi döneminde kredi talep eden esnafların oda kayır belgelerinin alınması koşulunun üstlenmeleri şartıyla isteklerini değerlendirip karşılanması durumu söz konusu olduğunda, 3 ay sonrasına bırakılması gerektiğini ifade etmiştir. Peki bu hibe desteği ne zaman başlayacak? 2020 yılının sonlarına yaklaşmakla birlikte esnafın kafasında bu hibenin ne zaman verileceği sorusu oluşmaya başlamıştır.

ESNAFA VERİLECEK OLAN HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın yaptığı çalışma doğrultusunda kira ve su, elektrik, doğal gaz faturalarında esnafa yardım olması için verilecek hibe desteği için görüşmelere başlamıştır. Bu dönemde TOBB, Oda, borsa mevduatlarının ilgili bankalara yatırılması ile oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi kullanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu zamana kadar 50 bin firmaya 3 milyar lira “Nefes Kredisi” verdiklerinden bahsetmiş, esnafın mağduriyetinin farkında olduklarını söyleyen Bakan Pekcan, yakın zamanda duyurusunu yapacağı yeni bir çalışma başlattıklarını söylemiştir. 2020 yılında olacak olan ödemeler 2021’de de devam edecek mi?

2021 YILINDA HİBE DESTEKLERİ ARTACAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOOP_DES kapsamı dahilinde 133 kooperatifin 143 projesine, belirlenmiş bütçe tutarı 18.128.870 TL olan projelere 13.648.399 TL’sini hibe desteği vereceklerini söyleyerek 2021 yılında ise bu belirtilen miktarların artacağını söylemiştir.