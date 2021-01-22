200 Bin TL Güncel esnaf kefalet işyeri açma kredisi şartları 2021

Güncel esnaf kefalet işyeri açma kredisi

Bankadan kredi alma durumu olmayan esnaflar için Esnaf Kefalet Kooperatifleri esnaflara finansal desek için kredi sağlamakta. Fakat bu kredilerden yararlanmak için bazı koşulların sağlanması gerekmekte. Ayrıca esnaf kefaleti haicinde Halbank ve Ziraat Bankası da esnaflara işyeri açabilmeleri için kredi imkanı sunmakta. Peki esnaf kefaletinin limiti ne kadar? Esnaf kefaleti kaç günde çıkar? Detaylar haberimizde...

Halkbank’tan sıfır faiz ile esnaf kredisi

Ticaret hayatına atılmak isteyen vatandaşla için Halkbank Esnaf, sıfır faizle kredi olanağı sunmaktadır. Bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşların, KOSGEB sertifikasına sahip olması, KOSGEB tarafından onaylanmış bir prıjesinin olması, henüz 31 yaşından gün almamış olması ve KOSGEB tarafından bir hibe ya da faizsiz kredi almamış olması gerekmektedir.

Bu şartları karşılayan kişiler, Halkbank subelerine başvuru yapabilirler ve yuzde sıfır faiz imkanıyla 100.000 TL miktarına kadar kredi kullanabilirler. Başvuru yapan kişinin devreden Hazine faiz destekli bir kredi borcu varsa bu imkandan yararlanamazlar.

Esnaf Kefalet Kredisine Başvuru Şartları

Ticarete merhaba diyen, yeni iş kurmak isteyen kişiler Esnaf Kefalet Kredisine başvuru yapabilmektedirler. Bu krediler kullanıcılara yıla kadar da vade imkanı sunuyor. Bu krediye başvuru yapmak isteyen kişilerin, vergi levhasında bulunan sicil üzerine kayıylı olması, başvurduğu kooperatife aydır aktif bir şekilde üye olması, bulunduğu kooperatif dışında başka bir kooperatife üyeliğinin olmaması, başvuruyu yaptığı tarihi takip eden yıl süresince KOSGEB de dahil olarak hiçbir devlet kurumundan hibe almamış olması ve bu krediye yazılı bir şekilde başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kooperatiflerden kredi alamayan kişiler için Akbank’tan 30.000 TL destek kredisi

KOSGEB işyeri açma kredisi kimlere verilmektedir?

Kredi ihtiyacı duyan fakat diğer kredilerden yararlanamayan esnaflar, bir kefil bulamıyor olsalar dahi Akbank’tan 30.000 TL’ye kadar gelir belgesi ve maaş bordrosu gerekmeksizin kredi kullanabilirler. Bu kredi için gerekli olan tek şart başvuru yapan esnafın Akbank Direkt yani online Akbank uygulamasını kullanıyor olmasıdır.

KOSGEB, girişimci vatandaşlara finansal destek sağlamaktadır. Hiç sermayesi olmayan ve en sıfırdan parasız bir şekilde işyeri açmak isteyen kişiler tüm masraflarını buradan karşılayamazlar fakat belli bir sermayesi olan kişiler buradan destek alabilirler.

Kamuoyunun yanlış sahip olduğu bilgilerden biri ne yazık ki KOSGEB işyeri açma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara geri ödeme şartı olmadan 60 Bin TL hibe ettiği masalıdır. KOSGEB böyle bir destek sunmamaktadır.

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Girişimciliği Geliştirme Destek Programı verilmeye başlamıştır. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler için de başvurular aynı tarihte başlamıştır. Bu projeye başvuran ve iş projeleri kabul gören vatandaşlara 60 Bin TL ile 370 Bin TL arasında destek sağlanacaktır.

Tüm bu programlardan yararlanamayan kişiler Odeabank, Burgan Bank, ING Bank, Fibabanka, QNB Finansbank, Citibank, Şekerbank ve Halkbank kredilerine başvuru yapabilirler.