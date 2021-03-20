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20 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Mart evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?

Gün geçmiyor ki evde bakım maaşı yatan iller listesi! evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 20.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:02
20 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Mart evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
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Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Mart ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

20 Mart 2021 Cumartesi Evde Bakım Aylığı Yatan İller

20 Mart 2021 Cumartesi günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

20 Mart 2021 Cumartesi  günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

20 Mart 2021 itibari ile evde bakım ücreti yatan iller şunlardır;

1- Bolu 2- Tokat 3- Aksaray
4- Osmaniye 5- Çanakkale 6- Samsun
7- Sakarya 8- Hatay 9- Ordu
10- Antalya 11- Diyarbakır 12- Kırıkkale
13- Balıkesir 14- Giresun 15- Adıyaman
16- Manisa 17- istanbul 18- Uşak
19- Bilecik 20- Düzce 21- Erzurum
22- Konya 23- Mersin 24- Zonguldak
25- Niğde 26-Rize  27- Ankara
28- Bursa 29-Kahramanmaraş 30- Edine
31-Kocaeli 32-İzmir

33- Adana
34- Aydın 35- Afyonkarahisar 36-Isparta
37- Kars 38- Karabük 39- Kayseri
     

 

E-devlet Evde Bakım Parası Sorgulama


E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021 yılı zamlı maaşlar Mart ayında yatacaktır. 2021 yılı ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021 yılı evde bakım ücretleri 1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran, Temmuz aylarında evde bakım ücretleri 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

20 Mart 2021 Cumartesi ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

20 Mart 2021 Cumartesi evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli kişinin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisis varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Evde bakım aylığından faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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