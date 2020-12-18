2 yıl geri ödemesiz damızlık düve kredisi için aranan şartlar nelerdir? Kimler bu krediden faydalanabilir?

Ziraat Bankasının vermiş olduğu 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi, tarımsal kredi, damızlık düve kredisi ve çiftçi kredisinin faiz oranları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu kredilerden faydalanmak isteyen kişilerin nereye başvurmaları gerektiği konusu araştırılmaya devam ediyor.

Tarım Kredi Ziraat Bankası Sıfır Faizli Damızlık Düve Kredi

Tarım Kredi Kooperatifi ile Ziraat Bankasının tarımsal üretim için vatandaşlar sunduğu düşük faizli kredinin kullanılması kararı resmî gazetede yayımlanması sonrasında hayvancılık ve tarımla uğraşan kişilerin ilgisini çekmiş durumda. Dokuz hayvansal ve on sekiz bitkisel üretimi konu alan karar kapsamında, çiftçiler işlerini büyütebilecek ve bu işe yeni başlayacak olan kişiler artık daha kolay hayallerini gerçekleştirebilecekler. Her sektörün belirlenmiş olan kredi limit miktarı farklılık gösterdiğinden, işletme dönemi ile yatırım dönemine uygulanmakta olan faiz indirimleri birbirinden farklı olmaktadır. Tarımsal Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasından kredi alacak olanlar için hayvan kredisi türleriyle bu türlere göre uygulanmakta olan faiz indirimleri şu şekildedir:

TKDK tarafınca destelenmekte olan 42 şehrin sayısı damızlık düve için 81 şehire çıkarılacaktır.

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği 2020

Tarım ve Hayvancılık alanına 2020 yılında yeni başlayacak olan veya şuan ki işletmesine katkı da bulunacak olan çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasının kullanıma sunacağı kredilerden faydalanabilmektedir. Bahsi geçen bu kredilerden faydanmak için Tarım ve Orman bakanlığı tarafından 25 Mart tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasınca tarımsal üretimi esas alan düşük faizli yatırım ve işletme kredisinin vatandaşalara sunulmasına ilişkin uygulama esasları resmi gazetede tebliğ olarak yayımlandı. Bu tebliğ kapsamında kredinin kullanılması için belirlenmiş olan koşullar, özellikli kriter ve faiz indirimlerinden yararlanabilmek için bütün esaslar göz önünde bulundurulmuştur.

Sıfır Faizli Damızlık Kredisi 2020 Ziraat Bankası

2020 yılı içerisinde Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasınca kullanıma sunulacak olan damızlık düve kredisi kapsamında;

Yatırım dönemi kredisini kullancak olan kişilere uygulanacak olan indirim oranı %75’tir. Üreticilerin işletme kredisi kullanması durumunda uygulanacak olan faiz indirimi %75 şeklinde belirlenmiştir, Damızlık düve kredisini kullanacak kişilere uygulanacak faiz indirimiyse %100 olarak belirlenmiştir.

2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Hesaplama (Damızlık Düve)

Yukarıda belirtildiği gibi bahsi geçen kredilerin işletme ve yatırım dönemlerine nazaran belirlenen kredi faiz indirimleri birbirlerinden farklılık göstermekte olup, alınacak olan kredilerin üst limitleri farklı olmaktadır. Resmi gazetede belirlenmiş olan faiz indirimlerinin tablosunu aşağıda maddeler halinde listeledik. Şu şekildedir:

Büyükbaş hayvancılıkta her iki dönem yüzde 50, kredi limitiyse 10.000.000 Türk Lirası, Sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme dönemleri için faiz indirimi yüzde 50 ve kredi üst limiti 25.000.000 Türk Lirası, Küçükbaş hayvancılıkta işletme ve yatırım dönemleri faiz indirimi % 75, kredi üst limiti ise 15.000.000 Türk Lirası, Arıcılık sektöründe işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 50, kredi üst limiti ise 2.500.000 Türk Lirası, Kanatlı sektöründe yatırım dönemi için %25 ve işletme dönemi %50, üst limit 5.000.000 Türk Lirası, Kanatlı damızlık yetiştiriciliğinde işletme ve yatırım dönemlerinde indirim yüzde 75, kredi üst limiti 10.000.000 Türk Lirası, Su ürünleri sektöründe her iki dönem için faiz indirimi yüzde 50 ve kredi limiti 10.000.000 Türk Lirasıdır. Geleneksel hayvansal üretim yatırım ve işletme dönemleri için 100.000 liraya kadar çıkan kredilerde faiz indirimi yüzde 100, 100.000 liranın üstünde olan krediler içinse %50 indirim uygulanmaktadır. Kredi üst limitiyse 1.500.000 liradır.

Ziraat Bankası2 yıl geri ödemesiz kredi, damızlık düve kredisi hakkında detaylı bilgi verecek olursak; damızlık düve yetiştiriciliği için işletme ve yatırım dönemi faiz indirimi %75, alınacak olan kredi limiti 10.000.000 Türk Lirası şeklinde kullanıma sunulacaktır. Çiftçiler, 31 Aralık 2020 tarihinden önce Ziraat Bankasına başvuru yaparak, 6 başlık altında belirli şartları yerine getirirlerse %100 faiz indiriminden yararlanacaklar, böylece yatırım ve işletme için sıfır faiz (% 0) kullanabilecekler.

Sıfır faiz oranlı damızlık kredisi almak isteyen kişiler, aşağıdaki maddede belirtilen özel koşulları sağladıkları sürece sıfır faiz oranı / %100 faiz oranı indiriminden yararlanabilirler. Her kriter için belirli bir indirim oranı vardır. Bu ek indirimleri sağlayanlar işletme dönemi ve yatırım dönemi için %75 yerine %100 faiz indiriminden faydalanabilirler. Kısaca, sıfır faizli damızlık düve kredisini Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi'nden çekebileceklerdir.

Damızlık Düve Özellikli Kriterleri

Öncelikli bölge yatırımı Atıl işletme alımı Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı Kendi yemini üretme/mera kullanımı Genç girişimci/çiftçi Kadın girişimci/ çiftçi

Ziraat Bankası 2020 Damızlık Düve Kredisi

Düve yetiştiriciliği için kredi kullanmak isteyenler için kredi faiz oranı işletme döneminde %75, yatırım döneminde %75'tir. Kredi limiti 10.000.000 Türk Lirası'dır. Ancak yukarıdaki şartları karşılayan kişilere Ziraat Bankası'ndan sıfır faizli damızlık düve kredisi verilmektedir.

Yatırım dönemi için sıfır faizli damızlık düve kredisi alacak olan çiftçiler aşağıdaki koşulları karşılamaları gereklidir.

Öncelikli bölge yatırımı %10 ek faiz indirimi

Atıl işletme alımı %10 faiz indirimi

Genç çiftçi/girişimci %10 ek faiz indirimi

Kadın çiftçi/girişimci %10 faiz indirimi

İşletme dönemi için sıfır faizli / faizsiz damızlık düve kredisini almak isteyen çiftçiler ise;

Öncelikli bölge yatırımı %10 faiz indirimi

Yurt içinde doğan hayvan alımı %10 ek faiz indirimi

Kendi yemini üretme meram kullanımı %10 faiz indirimi

Genç çiftçi/ girişimci %10 faiz indirim

Kadın girişimci/çiftçi %10 ek faiz indirimi

Uygulanmakta olup bu kriterler kredi alacak kişilerde aranmaktadır.

Damızlık Düve Kredisi Öncelikli Bölge Yatırım İlleri Hangileridir?

Aşağıda bulunan tabloda listelenen iller damızlık düve kredi önceliği olan bölgelerin yatırım yapılacağı illerdir. Bu bölgeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenerek resmî gazetede tebliğ olarak yayımlanır. Damızlık düve yetiştirme kredisi alıp faaliyette bulunacak olan çiftçiler için yatırım yapılacak iller;

Adana Muş Denizli Sivas Ankara Burdur Çorum Osmaniye Kayseri Erzurum Isparta Bingöl Karaman Aksaray Konya Yozgat Diyarbakır Çanakkale Tunceli Afyon Kastamonu Erzincan Samsun Bursa Trabzon İzmir Eskişehir Maraş Aydın Malatya Nereden Kars Elazığ Amasya Balıkesir Kırklareli

Düve işletmeciliği, damızlık sığır işletmelerine gebe düvelerin temin edilmesi amacıyla kurulan ya da kurulması düşünülen, kredi kapsamınca doğum ve sağım ile ilgili sabit yatırım kredi kapsamına dahil edilmemekte, sadece düvelerin dahil edildiği Bakanlık tarafından tescillenmiş firmalardır.

Damızlık Düve Kredisi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından verilen hayvansal üretim konuları arasında yer alan damızlık düveler için kredi başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında başvuru sahibinin yanında olması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

T.C kimlik kartı, Bankadan alınacak başvuru dilekçesi, İkametgah belgesi, ÇKS belgesi, Vergi levhası, Faaliyet gösterecek olan işletmeye ait tapu belgesi, İşletme kiraysa kira kontratı, Sosyal güvence olmadığına dair SGK’dan alınan belge.

Damızlık Düve Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu alanda özellikle kırsal kesimde yetiştirmek istenilen ve bu bölgelerde oldukça tercih edilen damızlık düze alımında destek alınabilecek bir alan olmaktadır. Et endüstrisinin uzun seneler boyunca değer kaybetmemesi ve büyük bir pazar kitlesine sahip olduğundan dolayı damızlık düze işi oldukça iyi bir yatırım olarak görülmektedir. Düve yetiştirmek isteyen çiftçiler, aşağıdaki koşullar sağlandığında Ziraat Bankası'ndan hayvan kredisi başvurusunda bulunarak faiz desteğinden yararlanabilirler. Kısaca tebliğle belirlenen şartlar;

Krediyle alınacak olan hayvanın cinsi, Alınacak hayvana ait olan küpe no HAYBİS sistemine kayıtlı olması, İşletmeye alım yapılacak hayvan sayısının mevcut sayının istenilenin üzerinde olması, Alınmış olan hayvanın konusuna göre doğum miktarı ve yaşı gibi temel kriterlerden oluşmaktadır.

Damızlık düve kredisi başvurusu tebliğinde yer alan koşullar aşağıdaki gibidir:

Bu karar kapsamında, damızlık düve kredilerinden yararlanmak için; elli baş ve üzerinde kapasitesi olan işletme kurması ya da mevcut işletme kapasitelerini elli baş ve üstüne çıkarmaları gerekmektedir.

Karar kapsamında damızlık düvelere yönelik kredilerden yararlanmak için; sütçü ırkları (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırkları (Montbeliard, Brown Swiss ve Simmental), bufalo ya da işletme kapasitesini elli baş arttırmaları gerekmektedir.

İşletme kredisiyle satın alınan damızlık sığırların HBS'ye kayıtlı olması, damızlık belgesine sahip olması ve 4 ile 13 aylık arasında olması gerekmektedir. Yurtiçinden satın alınacak damızlık sığırların hastalıksız çiftliklerden satın alınması, aksi takdirde düveler satılmadan önce firmanın Arilik statüsünü almış olması gerekir. İl / ilçe müdürlüğünden işletmenin ari olduğunu gösteren bir belge alınabilir.

Krediyle alınacak olan mandaların HBS'ye kayıtlı olmaları ve 12 ila 24 aylık arasında olmaları gereklidir.

Damızlık Düve Kredisi Yatırım Kredisi Neleri Kapsar?

Barınak Yapımı Barınak Tadilatı Yem Hazırlama Ünitesi Balya Makinesi Çayır Biçme Makinesi Silaj Makinesi Hayvan Yatağı Travay Gübre Ekipmanları İşletmenin Alet ve Ekipmanları Diğer Yatırım Giderleri

Bu maliyetler damızlık düveleri yetiştirmek için kullanılan yatırım kredileri ile karşılanmaktadır. Resmî gazetede bu yönde yatırım maliyetlerini belirleme kararı alınmıştır;

(3) Damızlık düve yetiştiriciliği için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Faiz Oranları 2020

Ziraat Bankası'nın bu yıl tarım ve hayvancılık sektöründe çiftçilerimize uygulayacağı cari yıllık faiz oranı% 10'dur. Bu faiz oranında, her yıl Ocak ayında resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'nde belirtilen faiz indirimleri uygulanmaktadır. Yukarıda açıklanan şartları sağlayan çiftçiler faiz indirimlerinden yararlanacak. Damızlık düve yetiştiriciliği kredisinde yatırım ve işletme dahil her iki dönemde de çiftçilere %75 faiz desteği ile;

Yıllık: %2.5

Aylık ise: %0.20

Faiz oranları uygulanmaktadır. Bu oranların hesabı % 75 faiz desteği için uygulanmıştır. %25-50 oranlarındaki desteklere bakacak olursak;

%50 destekte: Yıllık faiz oranı %5, aylıksa % 0.41 olmaktayken,

%25 destekte: Yıllık %7,5, aylıksa %0,62 şeklindedir.

Ziraat Bankası 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Hesaplama

Kredi hesaplamalarında uygulanmakta olan faiz oranları %0,20, %0,41 ve %0,62üzerinden yapılmaktadır.

%75 faiz indirimi ve %0,20 faiz içim 60 ay vadeli olan kredinin hesap tablosu şu şekildedir: