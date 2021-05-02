2 milyondan fazla haneye bayrama kadar 1100 TL 'tam kapanma' yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir yazılı açıklama yaparak tam kapanma sürecinde hazırladıkları 'Sosyal Yardım Programı' ile 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibi haneye, hane başına 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Yanık, açıklamasında söz konusu yardım programındaki nakit desteğinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından sağlanan ve pandemi nedeniyle ihtiyaç duyulan destekleri için ayrı bir başvuruya gerek olmadan yapılabileceğini belirtti.

Daha önce yapılan sosyal destek başvurularını e-devlet üzerinden aldıklarını hatırlatan Bakan Yanık, öncesinde başvuru yapan ihtiyaç sahiplerinin SYDV'ler tarafından tespit edildiğini ve bu tespite istinaden de sayıları 2 milyonu geçen ihtiyaç sahibi haneye hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' kapsamında 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacaklarını ifade etti.

NAKİT DESTEĞİ BAYRAMA KADAR VERİLECEK!

Söz konusu desteklerle ilgili ödemelerin ise daha önce yaptıkları başvurularda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi olmayan kişilerin ise ödemelerinin PTT kartlarına yapılacağını aktaran Bakan Yanık, tüm ödemelerin Ramazan bayramına kadar teslim edileceğini ve ayrıca aynı dönem içerisinde yapıla yaşlı ve engelli aylıklarının da yine bu program ile birlikte gerçekleştirileceğini söyledi.