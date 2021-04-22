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2 milyon dolarla kaçtığı önen sürülen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den son dakika açıklaması: Kaçmadım..

Yatırımcılardan aldığı 2 milyon dolarla yurt dışına kaçtığı önen sürülen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yaptığı bir son dakika açıklamasıyla hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Özer, yaptığı açıklamasında yurt dışına sadece yatırımcılarla görüşmeye gittiğini geri döndüğünde tüm adli makamlarla bir görüşme yapacağını söyledi.

22 Nisan 2021 Perşembe 18:20
2 milyon dolarla kaçtığı önen sürülen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den son dakika açıklaması: Kaçmadım..
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Kripto para yatırımı kapsamında kurulan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in şirketinin 20 Nisan tarihinden bu güne hizmet vermemesi yatırımcıları tedirgin ederken Özer’in önce siteyi bakıma alacağını duyurduktan sonra sistemi kapatması ve ardından yurt dışına çıktığını tespiti yapılması sonrası tüm ekipler alarma geçti.

Kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen ve 2 milyon dolarla yurt dışına kaçtığı değerlendirilen Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası siber suçlarla mücadele ekipleri şirkete gelerek incelemelerde bulundu ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında da re'sen soruşturma başlatıldı.

391 bin kişinin aktif olduğu ve işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılardan aldığı 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürülmesinin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), tarafından da kripto para şirketi THODEX'in finansal alandaki tüm kuruluşlarındaki hesapları blokelendi ve geniş çapta inceleme başlatıldı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Thodex’ten yapılan bir açıklamaya göre şirketin başka bir şirkete yatırım yapmak istemesi nedeni ile gelen tekliflerin değerlendirildiği belirtilirken söz konusu devir işlemlerinin tamamlanmasına kadar sistemde herhangi bir kripto para alım ve satımı olmayacağını ve devir süreci tamamlandıktan sonra da kullanıcıların bilgilendirileceği, kamuoyunda yer alan olumsuz haberlere ise itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Hakkında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ise yazılı bir açıklama yaparak hakkında ortaya atılan bu iddiaların asılsı olduğunu ve yurt dışına sadece yatırımcılarla görüşme yapmak için çıktığını söyledi. Özer açıklamasında ayrıca, birkaç gün içerisinde Türkiye'ye ger döneceğini ve adli makamlar ile işbirliğine girerek gerçeğin ortaya çıkması için elinde geleni yapacağını belirtti.




Son Güncelleme: 22.04.2021 18:20
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