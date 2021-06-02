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2 Haziran 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 2 Haziran 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
2 Haziran 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

2 Haziran 2021 Çarşamba bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 2 Haziran 2021 Çarşamba Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.

İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihine ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

2 Haziran 2021 Çarşamba ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.56

2 Haziran 2021 Çarşamba HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

2 Haziran 2021 Çarşamba VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.50

Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.32

2 Haziran 2021 Çarşamba İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

2 Haziran 2021 Çarşamba AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.89

Taşıt kredisi: 1.65

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

2 Haziran 2021 Çarşamba GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.74

2 Haziran 2021 Çarşamba TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.75


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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