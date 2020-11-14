2. el taşıt kredisi veren 5 banka ve kampanya özellikleri

2. el otomobil satın alma planı yapan ancak yeterli nakdi olmayan kişiler bankaların taşıt kredilerine başvuruda bulunuyorlar. 2. el taşıt kredilerinde sunulan faiz oranları ve geri ödeme planı bankalara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bankaların 2. el taşıt kredisi özellikleri

İkinci el taşıt kredisinde öne çıkan bankalar;

İş Bankası,

Yapı Kredi,

Akbank,

Denizbank,

Garanti BBVA olarak öne çıkıyor.

2. el taşıt kredisi güncel faiz oranları

0-12 Ay 13-24 Ay 25-36 Ay 37-48 Ay 49-60 Ay

İş Bankası 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

Garanti BBVA 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

Yapı Kredi 0,90 0,90 0,90 0,93 –

Akbank 0,91 0,91 0,91 1,05 1,12

Denizbank 1,16 1,19 1,21 1,21 –

2. el taşıt kredisi geri ödeme detayları

5 bankadan ikinci el taşıt kredisi alma planı yapan müşteriler 120.000 TL’ye kadar 60 aya varan vadeyle, 120.000 TL ve üzeri kredilerdeyse 48 ay vadeyle kredi kullandırılacaktır. Yapı Kredi ve Denizbank ise ikinci el taşıt kredilerinin tamamında azami 48 ay vade uygulamaktadır. Buna göre müşteriler;

Aylık taksitli, 3 ay taksitli, artan, azalan veya sabit taksitli, 3 ay ertelemeli, ara dönemli, balon ödemeli ve esnek ödeme takvimi ile geri ödeme yapabilecekler.

İş Bankası 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi Faiz Oranı Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar*

12 Ay 25.000 TL 0,87 2.227,40 TL 26.728,80 TL 2925 TL

24 Ay 45.000 TL 0,87 2.129,42 TL 51.106,08 TL 3150 TL

36 Ay 75.000 TL 0,87 2.510,03 TL 90.361,08 TL 3450 TL

48 Ay 100.000 TL 0,87 2.659,38 TL 127.650,24 TL 3750 TL

60 Ay 120.000 TL 0,87 2.701,46 TL 162.087,60 TL 4000 TL

Garanti BBVA 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi Faiz Oranı Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar*

12 Ay 20.000 TL 1,19 1.825,39 TL 21.904,64 TL 2525 TL

24 Ay 40.000 TL 1,19 1.980,31 TL 47.527,34 TL 2750 TL

36 Ay 80.000 TL 1,19 2.857,64 TL 102.874,91 TL 3150 TL

48 Ay 100.000 TL 1,19 2.892,55 TL 138.842,10 TL 3450 TL

60 Ay 120.000 TL 1,19 2.991,09 TL 179.465,61 TL 3700 TL

Yapı Kredi 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi Faiz Oranı Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar*

18 Ay 40.000 TL 0,90 2.457,16 TL 44.228,83 TL 2800 TL

24 Ay 60.000 TL 0,90 2.851,38 TL 68.433,17 TL 3000 TL

30 Ay 80.000 TL 0,90 3.136,20 TL 94.086,11 TL 3200 TL

36 Ay 90.000 TL 0,90 3.030,72 TL 109.105,99 TL 3350 TL

42 Ay 100.000 TL 0,93 2.995,41 TL 125.807,09 TL 3500 TL

Akbank 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi Faiz Oranı Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar*

18 Ay 40.000 TL 0,91 2.459,85 TL 44.277,21 TL 2625 TL

24 Ay 55.000 TL 0,91 2.617,49 TL 62.819,71 TL 2850 TL

36 Ay 70.000 TL 0,91 2.362,08 TL 85.035,05 TL 3000 TL

48 Ay 105.000 TL 1,05 2.928,62 TL 140.573,74 TL 3450 TL

60 Ay 115.000 TL 1,12 2.804,40 TL 168.264,23 TL 3500 TL

Denizbank 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi Faiz Oranı Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar*

18 Ay 50.000 TL 1,19 3.169,73 TL 57.055,20 TL 2900 TL

24 Ay 60.000 TL 1,19 2.970,46 TL 71.291,00 TL 3050 TL

36 Ay 75.000 TL 1,21 2.689,81 TL 96.833,08 TL 3250 TL

42 Ay 90.000 TL 1,21 2.877,31 TL 120.847,09 TL 3450 TL

48 Ay 110.000 TL 1,21 3.198,24 TL 153.515,32 TL 3700 TL

Bankaların ikinci el taşıt kredisi başvuruları doğrudan banka şubelerinden yapılabileceği gibi intenet bankacılığı üzerinden de yapılabilmektedir. Bankaya kredi başvurunuzu yaptıktan kısa süre sonra değerlendirme yapılır ve başvuru sonucunuz tarafınıza bildirilir.