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2. el taşıt kredisi veren 5 banka ve kampanya özellikleri

Sıfır taşıtların fiyatlarının yükselişe geçmesi nedeniyle 2. el taşıtlara yönelik ilgi artış gösterdi. İşte 2. el taşıt kredisi veren 5 banka ve kampanya özellikleri.

14 Kasım 2020 Cumartesi 18:15
2. el taşıt kredisi veren 5 banka ve kampanya özellikleri
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2. el otomobil satın alma planı yapan ancak yeterli nakdi olmayan kişiler bankaların taşıt kredilerine başvuruda bulunuyorlar. 2. el taşıt kredilerinde sunulan faiz oranları ve geri ödeme planı bankalara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bankaların 2. el taşıt kredisi özellikleri

İkinci el taşıt kredisinde öne çıkan bankalar;

İş Bankası,

Yapı Kredi,

Akbank,

Denizbank,

Garanti BBVA olarak öne çıkıyor.

2. el taşıt kredisi güncel faiz oranları

0-12 Ay 13-24 Ay             25-36 Ay             37-48 Ay             49-60 Ay

İş Bankası            0,87       0,87       0,87       0,87       0,87

Garanti BBVA     1,19       1,19       1,19       1,19       1,19

Yapı Kredi           0,90       0,90       0,90       0,93       –

Akbank  0,91       0,91       0,91       1,05       1,12

Denizbank           1,16       1,19       1,21       1,21       –

2. el taşıt kredisi geri ödeme detayları

5 bankadan ikinci el taşıt kredisi alma planı yapan müşteriler 120.000 TL’ye kadar 60 aya varan vadeyle, 120.000 TL ve üzeri kredilerdeyse 48 ay vadeyle kredi kullandırılacaktır. Yapı Kredi ve Denizbank ise ikinci el taşıt kredilerinin tamamında azami 48 ay vade uygulamaktadır. Buna göre müşteriler;

Aylık taksitli, 3 ay taksitli, artan, azalan veya sabit taksitli, 3 ay ertelemeli, ara dönemli, balon ödemeli ve esnek ödeme takvimi ile geri ödeme yapabilecekler.

İş Bankası 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi      Faiz Oranı           Taksit Tutarı       Geri Ödeme       Masraflar*

12 Ay     25.000 TL           0,87       2.227,40 TL        26.728,80 TL      2925 TL

24 Ay     45.000 TL           0,87       2.129,42 TL        51.106,08 TL      3150 TL

36 Ay     75.000 TL           0,87       2.510,03 TL        90.361,08 TL      3450 TL

48 Ay     100.000 TL         0,87       2.659,38 TL        127.650,24 TL   3750 TL

60 Ay     120.000 TL         0,87       2.701,46 TL        162.087,60 TL   4000 TL

Garanti BBVA 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi      Faiz Oranı           Taksit Tutarı       Geri Ödeme       Masraflar*

12 Ay     20.000 TL           1,19       1.825,39 TL        21.904,64 TL      2525 TL


24 Ay     40.000 TL           1,19       1.980,31 TL        47.527,34 TL      2750 TL

36 Ay     80.000 TL           1,19       2.857,64 TL        102.874,91 TL   3150 TL

48 Ay     100.000 TL         1,19       2.892,55 TL        138.842,10 TL   3450 TL

60 Ay     120.000 TL         1,19       2.991,09 TL        179.465,61 TL   3700 TL

Yapı Kredi 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi      Faiz Oranı           Taksit Tutarı       Geri Ödeme       Masraflar*

18 Ay     40.000 TL           0,90       2.457,16 TL        44.228,83 TL      2800 TL

24 Ay     60.000 TL           0,90       2.851,38 TL        68.433,17 TL      3000 TL

30 Ay     80.000 TL           0,90       3.136,20 TL        94.086,11 TL      3200 TL

36 Ay     90.000 TL           0,90       3.030,72 TL        109.105,99 TL   3350 TL

42 Ay     100.000 TL         0,93       2.995,41 TL        125.807,09 TL   3500 TL

Akbank 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi      Faiz Oranı           Taksit Tutarı       Geri Ödeme       Masraflar*

18 Ay     40.000 TL           0,91       2.459,85 TL        44.277,21 TL      2625 TL

24 Ay     55.000 TL           0,91       2.617,49 TL        62.819,71 TL      2850 TL

36 Ay     70.000 TL           0,91       2.362,08 TL        85.035,05 TL      3000 TL

48 Ay     105.000 TL         1,05       2.928,62 TL        140.573,74 TL   3450 TL

60 Ay     115.000 TL         1,12       2.804,40 TL        168.264,23 TL   3500 TL

Denizbank 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi      Faiz Oranı           Taksit Tutarı       Geri Ödeme       Masraflar*

18 Ay     50.000 TL           1,19       3.169,73 TL        57.055,20 TL      2900 TL

24 Ay     60.000 TL           1,19       2.970,46 TL        71.291,00 TL      3050 TL

36 Ay     75.000 TL           1,21       2.689,81 TL        96.833,08 TL      3250 TL

42 Ay     90.000 TL           1,21       2.877,31 TL        120.847,09 TL   3450 TL

48 Ay     110.000 TL         1,21       3.198,24 TL        153.515,32 TL   3700 TL

 

Bankaların ikinci el taşıt kredisi başvuruları doğrudan banka şubelerinden yapılabileceği gibi intenet bankacılığı üzerinden de yapılabilmektedir. Bankaya kredi başvurunuzu yaptıktan kısa süre sonra değerlendirme yapılır ve başvuru sonucunuz tarafınıza bildirilir.



Son Güncelleme: 14.11.2020 18:15
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2. El Taşıt KredisiTaşıt Kredi Kampanyası
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