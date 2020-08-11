2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?

Emekli olamamış vatandaşlarımıza müjde! Emekli olamayanlara 2 bin 100 TL ödeme yapılacak

Sigorta primlerini ödemiş olduğu halde emekli olamamış vatandaşlarımız için sevindirici haber geldi. 15 sene süresince sigorta primlenin ödemiş olmasına rağmen diğer şartları sağlayamadığı için emekli olamayan kişiler nüfus cüzdanı ile başvuru yaptıklarında 2 bin 100 TL ödenek alacak! Bu ödemeyi alabilmek için neler yapmak gerekir? 2 bin 100 TL yi kimler alabilecek? İşte ayrıntılar…

Vatandaşlarımız arasından sigorta primlerini yatırmış olmasına rağmen diğer şartları taşıyamadığı için emekli olamamış kişiler var. Hiçbir ödenek alamadıkları gibi çalışamadıkları için de bu vatandaşlarımız mağdur duruma düşüyorlar. Yaşlandıkları için çalışamayan vatandaşlarımız hem devletimizden ödenek alamıyor hem de çalışıp maaş alamayacak duruma geliyorlar. Ülkemiz şu zamana kadar bu konuyla ilgili hiçbir çalışma yapmamıştı. Fakat geçmiş olduğumuz hafta Meclis’ten geçen karala birlikte bu kişiler bundan sonra 2 bin 100 TL alacaktır. Emekli olamayan bu vatandaşlarımıza 3 ayda bir olmak üzere 2 bin 100 TL banka hesaplarına yatırılacaktır. İşte ödemeyle ilgili ayrıntılar…

2 bin 100 TL ödemeyi kimler alacak?

Bu ödemeden yararlanabilmek için ilk olarak 10 yıllık yani 3652 günlük priminizi yatırmış olmanız gerekir. Bu işlemi yaptığınız takdirde devletimizden 2 bin 100 TL ödemeyi hak etmiş olursunuz. Emekli olmak için senelerce SSK sigortalı bir şekilde çalışmış olmasına rağmen emekli olamamış vatandaşlarımız hem yaşlandıkları için çalışamıyor hem de devletimizden hiçbir aylık maaş alamıyorlardı. Yaşı tutmayan vatandaşlarımız alamıyor ancak yaşı yeten vatandaşlarımız 2 bin 100 TL’den yararlanabilecek.

Pek çok vatandaş yaşlılık zamanlarını rahat geçirebilmek için çalışma süreleri boyunca emekli olabilmek için uğraşıyor. Emekli olabilmek için vatandaşların yaş, hizmet süresi ve prim ödemesi gibi koşulları yerine getirmesi gerekiyor.

Sigorta prim ödemesini yaptığı halde diğer gereken şartları sağlayamadığı için emekli olamamış kişilerin çalışamadığı ve emekli olamamış oldukları için mağdur duruma düştükleri bilinen bir konu. Bu konu hakkında Sosyal Devlet anlayışı dâhilinde 65 yaş üzeri olarak emekli olamayan kişilere devletimiz yardımda bulunacaktır. Her ay yapılıyor olan 65 yaş üstü yaşlılık yardımı alıyor olan kişilerin de bu hizmetten yaralanabileceği duyuruldu.

Başvurular nasıl olacak?

Gerek şart öncelikle 65 yaş üstü olmanız ve emekli olamamış olmanız. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, hiçbir geliri olmayan ve mağdur durumda olan her 65 yaş üstü emekli olamamış kişinin bu yaşlılık maaşını almaya hakkı vardır. Bu ödenekten yaralanmak isteyen kişiler başvurmak için ikamet ediyor oldukları il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma müdürlüklerine giderek başvuru yapabilirler. Nüfus cüzdanlarıyla isteyen kişiler bu ödemeye başvurabileceklerdir. Bu ödenekten yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 65 yaşlarını geçmiş olmaları ve kendi üzerlerinde veya eşlerinin üzerinde düzenli gelir ve sosyal güvencelerinin olmaması gerekiyor.