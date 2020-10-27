İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

180 ay vade imkanı ile ev sahibi olabilirsiniz! 180 ay vadeyle konut kredisi veren bankalar

15 Yıl Konut Kredisi konusunda araştırma yapanlar için en uygun konut kredisi olan bankalar hangisidir? Ziraat Bankası konut kredisini kaç faizle kredi vermektedir? Halkbank konut kredisini kaç faizle vermektedir? Vakıfbank konut kredisini kaç faizle vermektedir? Bu bankaların vermiş olduğu konut kredileri ve ihtiyaç kredilerinin faiz hesaplamalarına yazımızda ulaşabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 15:28
180 ay vade imkanı ile ev sahibi olabilirsiniz! 180 ay vadeyle konut kredisi veren bankalar
Takip Et:

Berat Albayrak, kamu bankasının emanet ettiği% 0,64 faiz oranlı 15 yıl vadeli konut kredisi uygulandığını ve dört farklı türde finansman desteğinin uygulandığını açıkladı. Berat Albayrak, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kamu bankalarının, hayatın her kesiminden Yerli üretim sektörü ve sosyal yaşam için vatandaşın kullanacağı kredi desteği başvurularını kabul etmeye hazırlandığını ve harekete geçmeye başladığını duyurdu.

Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası % 0.64 faizli Konut Kredisi Veriyor

Kamu bankalarından alınan 4 kredi paketinin detayları açıklandı. Devlet bankaları en uygun konut kredisini sağlıyor. Hayatın her kesiminden vatandaşın yararlanabileceği şekilde sunulan kredi desteği, koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen ekonomiyi ve piyasaları canlandırmak için 4 ana bölümde sunulacak. Uzun vadeli ev kredilerinden otomobil kredilerine, tatil harcamalarına kadar tüm elektronik ve ev aletlerini satın almak için kullanılacak tüketici kredilerinin şartları, geri ödeme seçenekleri ve faiz oranları kamuoyuna açıklandı. Konutlardan arabalara, tatillerden mobilyalara kadar tüm krediler için de faiz oranları belirleniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın kullandığı 4 farklı finansman paketinin faiz oranları düşürülürken, uzun vadede geri ödenecek kredilerdeki ipotek avansı da% 10'a indirilerek tarihi bir fırsat sunuldu.

0,64 Faizli ve 0.74 konut kredisi HESAPLAMA

Konut kredisi limiti 750.000 TL'ye yükseltildi Bu krediler,% 0,64 faizle 12 ay ödemesiz, geri kalanı da 15 yıl eşit tutarda yeni konut ve ilk elden konut satın almak için kullanılabilecek. 750.000 lirayla sınırlanan uzun vadeli konut kredileri için aylık faiz oranı% 0,64 iken, ikinci el konut için aylık faiz oranı% 0,74 olarak belirlendi.

Konut Kredi Paketi

Sıfır 1. El Konutlarda Kredi Faiz Oranı

% 0,64

2. El Konutlarda Kredi Faiz Oranı

% 0,74

12 Ay Geri Ödemesiz Dönemli  Vadesi

15 yıl ( 180 ay vadeli)

İstanbul, Ankara, İzmir Belirlenen Kredi Üst Limiti

750 Bin TL

Diğer İllerde Belirlenen Kredi Üst Limiti

500 Bin TL


Konut kredisi faiz oranı; ödemesiz dönem 1 yıl olduğunda ilk el % 0,64, ikinci el % 0,74'tür. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi üç büyük şehrin sıfır alım kredisi 750.000 TL iken, diğer illerin kredi limiti 500.000 TL'dir. Ayrıca konutun anapara ve faizinin aylık ve toplam geri ödeme planının detaylarını, konuttaki peşinat detaylarını% 10'a indirdi ve bu evler maksimum 750.000 lirayla satın alınacak.

Ziraat Konut Kredisi Hesaplama

İlk elden konutlar için, tarihi düşük olan 0.65'in altına düşen% 0.64 olarak belirlendi. İkinci el konutlar için% 074 faiz oranı daha önce sıfır konut için geçerliydi. İkinci el konut kredisi faiz oranları ağırlıklı olarak sırasıyla% 0,90 ve% 0,95'tir. Oran% 0,74'e düştü ve tarihi bir düşüş oldu. Yıllık faiz oranı dikkate alındığında% 0,64 * 12 =% 7,68 eşdeğerinde olup, enflasyon oranının altında bir faiz oranının benimseneceği gerçeği tüm vatandaşlarda heyecan uyandırmıştır.

Kredi, 12 ay ödemesiz (yani 1 yıl ödemesiz dönem) olmak üzere 12 aydan sonra taksitle kullanılabilir, vade 10 yıldan 15 yıla çıkarılır ve aylık eşit taksitler halinde geri ödenir.

Düşük ve orta gelirli gruplara uzun vadeli konut kredisi hazırlayıp uygulayarak İstanbul, Ankara ve İzmir'den konut satın almak isteyen vatandaşlar için azami limit 750.000 lira olarak belirlendi. Kalan iller için üst sınır 500.000 Türk Lirası olarak belirlendi. kosgebkredisi.com, kredi limitini aşmamak için düşük faizli uzun vadeli ipotek başvurularını kabul etmeye başlayacak.

0,64 Faizli 180 Ay Vadeli Konut Kredisi Başvurular Başlıyor

Ziraat, Vakıf ve Halkbank 5 Haziran'da başvuruları kabul etmeye başlayacak. Bunlar, maksimum 750.000 lira ve% 0,64 faiz oranıyla 15 yıl vadeli konut kredisi uygulayan üç kamu bankası. Tercih ettiğiniz bankanın şubesinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi yöntemi çok avantajlı olup, çalışanlar, emekliler ve hayatın her kesiminden vatandaşlar faydalanabilir. Tabii bundan önce, toplam kredi geri ödeme tutarı ve aylık taksit ödemesini hesaplayarak geri ödeme planını kontrol etmek önemlidir. Başvurular 5 Haziran'dan itibaren bankanın resmi web sitesinde alınacak. Bir banka şubesinden veya resmi web sitesinden bilgi alarak başvurabilirsiniz.

100 Bin Lira Sıfır Konut Kredisi Hesaplaması

Faiz Oranı

% 0,64

Kredi Vadesi (Ay)

12+168=180 ay

Taksit Tutarı

1.019 TL

Toplam Geri Ödeme

171.184 TL

150 Bin Lira Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı

% 0,64

Kredi Vadesi (Ay)

180 ay

Taksit Tutarı

1.405 TL

Toplam Geri Ödeme

253.000 TL

200 Bin Lira Konut  Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı

% 0,64

Kredi Vadesi (Ay)

180 ay

Taksit Tutarı

1.874 TL

Toplam Geri Ödeme

337.417 TL

250 Bin Lira Sıfır ve 2. El Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı

%0,64

% 0,74

Kredi Vadesi (Ay)

180 ay

180 ay

Taksit Tutarı

2.343 TL

2.517 TL

Toplam Geri Ödeme

420.740 TL

453.600

300 Bin lira Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı

% 0,64

Kredi Vadesi (Ay)

180 ay

Taksit Tutarı

2.811 TL

Toplam Geri Ödeme

506.126 TL

400 Bin Lira Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı

% 0,64

Kredi Vadesi (Ay)

180 ay

Taksit Tutarı

3.749 TL

Toplam Geri Ödeme

674.834 TL

500 Bin Lira Sıfır Konut ve % 0,74 Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı

%0,64

% 0,74

Kredi Vadesi (Ay)

180 ay

180 ay

Taksit Tutarı

4.868 TL

5.035 TL

Toplam Geri Ödeme

843.480 TL

906.300 TL

Diğer Yeni Koronavirüs Destek Paketleri

Bu kredilerin yanı sıra araç kredisi, tatil ve sosyal yaşam desteği kredilerine uygulanacak faiz oranları ve süreleri de belirlendi. 3 Kamu bankaları, düşük faizli binek ve ticari araçlar için kredi faiz oranlarını sırasıyla% 0,49,% 0,69 ve% 0,82 oranında düşürmüştür.

Taşıt kredi paketi:

Yerli üretim için% 0,49 -% 0,69 faiz oranı uygulanacaktır Kredi miktarı:

150.000 liraya kadar Kredi süresi: 60 ay Borç verme oranları: Yurt içinde üretilen sıfır araçlar için aylık kredi faiz oranları sırasıyla% 0,49 ve% 0,69'dur. Kullanılmış otomobiller,% 0,82 faizle 6 ay ödemesiz ve 60 ay vade kullanacak.

Taşıt Kredisi Faiz Oranı

  • Yerli Üretim Sıfır taşıt için Aylık kredi faiz oranı
  • 2. El taşıt için aylık faiz oranı

% 0.49- % 0,69

% 0,82

Kredi Tutarı

Azami 150 bin lira

6 Ay Geri Ödemesiz Dönemli  Vadesi

60 ay

Bu kredilerin maksimum limiti 150.000 liradır ve üst limiti 150.000 liradır. Bu krediye 7 yaşını geçmeyen kullanılmış arabalar kredilendirilecektir.

Sosyal hayatı destek paketi:

urt içinde üretilen mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev, boya, seramik, pencere sistemleri, ev tekstili, çeyiz ve bisiklet sektörlerine uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir: Beyaz eşya yan hizmetler: 6 aylık ödemesiz dönem kredisi,% 0,55 faiz, 30.000 liraya kadar.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı

  • Anlaşmalı firmalar için aylık faiz oranı
  • Anlaşmasız firmalar (fatura karşılığında ise)  aylık faiz oranı

% 0,55

% 0,82

Kredi Tutarı

Asgari 3.000 TL – Azami 30.000 TL

6 Ay Geri Ödemesiz Dönemli  Vadesi

60 ay

Tatil Destek Tüketici Kredisi:

Tatil Kredi Faiz Oranı

% 0,67

Kredi Tutarı

10.000 TL’ ye kadar

6 Ay Geri Ödemesiz Dönemli  Vadesi

36 ay

30 Yıl Vadeli Konut Kredisi Veren Bankalar

Kredi Ücreti

Eksper Ücreti

İpotek ücreti

Toplam Ücret

1.500 TL.

900 TL.

180 TL.

2.580 TL.

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 15:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıVakıfBankHalkBankKonut KredisiFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları

Popüler Haberler

İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2020
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli yaşı kaç?
180 ay vade imkanı ile ev sahibi olabilirsiniz! 180 ay vadeyle konut kredisi veren bankalar
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret dizisi son bölümde çalan şarkı kimin şarkısıdır?
Renault Megane marka araçlarda Ekim ayına özel kampanya!
Makedonya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Makedonya asgari ücret fiyatları
Günlük burç yorumları 28 Ekim 2020 Çarşamba Burçların aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda dikkat etmesi gereken konular
Kerem Bursin Duygu Özaslan ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bursin ile anılan Duygu Özaslan kimdir?
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Kalk Gidelim dizisi gün değiştirdi! TRT 1 Kalk Gidelim dizisi yeni yayın günü ve saati
Scream 3.Sezon ne zaman başlayacak? yayın tarihi belli oldu!
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Emekli maaşları ayın kaçında ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman bağlanır?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ subaylık şartları
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.