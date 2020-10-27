180 ay vade imkanı ile ev sahibi olabilirsiniz! 180 ay vadeyle konut kredisi veren bankalar

Berat Albayrak, kamu bankasının emanet ettiği% 0,64 faiz oranlı 15 yıl vadeli konut kredisi uygulandığını ve dört farklı türde finansman desteğinin uygulandığını açıkladı. Berat Albayrak, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kamu bankalarının, hayatın her kesiminden Yerli üretim sektörü ve sosyal yaşam için vatandaşın kullanacağı kredi desteği başvurularını kabul etmeye hazırlandığını ve harekete geçmeye başladığını duyurdu.

Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası % 0.64 faizli Konut Kredisi Veriyor

Kamu bankalarından alınan 4 kredi paketinin detayları açıklandı. Devlet bankaları en uygun konut kredisini sağlıyor. Hayatın her kesiminden vatandaşın yararlanabileceği şekilde sunulan kredi desteği, koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen ekonomiyi ve piyasaları canlandırmak için 4 ana bölümde sunulacak. Uzun vadeli ev kredilerinden otomobil kredilerine, tatil harcamalarına kadar tüm elektronik ve ev aletlerini satın almak için kullanılacak tüketici kredilerinin şartları, geri ödeme seçenekleri ve faiz oranları kamuoyuna açıklandı. Konutlardan arabalara, tatillerden mobilyalara kadar tüm krediler için de faiz oranları belirleniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın kullandığı 4 farklı finansman paketinin faiz oranları düşürülürken, uzun vadede geri ödenecek kredilerdeki ipotek avansı da% 10'a indirilerek tarihi bir fırsat sunuldu.

0,64 Faizli ve 0.74 konut kredisi HESAPLAMA

Konut kredisi limiti 750.000 TL'ye yükseltildi Bu krediler,% 0,64 faizle 12 ay ödemesiz, geri kalanı da 15 yıl eşit tutarda yeni konut ve ilk elden konut satın almak için kullanılabilecek. 750.000 lirayla sınırlanan uzun vadeli konut kredileri için aylık faiz oranı% 0,64 iken, ikinci el konut için aylık faiz oranı% 0,74 olarak belirlendi.

Konut Kredi Paketi

Sıfır 1. El Konutlarda Kredi Faiz Oranı % 0,64 2. El Konutlarda Kredi Faiz Oranı % 0,74 12 Ay Geri Ödemesiz Dönemli Vadesi 15 yıl ( 180 ay vadeli) İstanbul, Ankara, İzmir Belirlenen Kredi Üst Limiti 750 Bin TL Diğer İllerde Belirlenen Kredi Üst Limiti 500 Bin TL

Ziraat Konut Kredisi Hesaplama

Konut kredisi faiz oranı; ödemesiz dönem 1 yıl olduğunda ilk el % 0,64, ikinci el % 0,74'tür. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi üç büyük şehrin sıfır alım kredisi 750.000 TL iken, diğer illerin kredi limiti 500.000 TL'dir. Ayrıca konutun anapara ve faizinin aylık ve toplam geri ödeme planının detaylarını, konuttaki peşinat detaylarını% 10'a indirdi ve bu evler maksimum 750.000 lirayla satın alınacak.

İlk elden konutlar için, tarihi düşük olan 0.65'in altına düşen% 0.64 olarak belirlendi. İkinci el konutlar için% 074 faiz oranı daha önce sıfır konut için geçerliydi. İkinci el konut kredisi faiz oranları ağırlıklı olarak sırasıyla% 0,90 ve% 0,95'tir. Oran% 0,74'e düştü ve tarihi bir düşüş oldu. Yıllık faiz oranı dikkate alındığında% 0,64 * 12 =% 7,68 eşdeğerinde olup, enflasyon oranının altında bir faiz oranının benimseneceği gerçeği tüm vatandaşlarda heyecan uyandırmıştır.

Kredi, 12 ay ödemesiz (yani 1 yıl ödemesiz dönem) olmak üzere 12 aydan sonra taksitle kullanılabilir, vade 10 yıldan 15 yıla çıkarılır ve aylık eşit taksitler halinde geri ödenir.

Düşük ve orta gelirli gruplara uzun vadeli konut kredisi hazırlayıp uygulayarak İstanbul, Ankara ve İzmir'den konut satın almak isteyen vatandaşlar için azami limit 750.000 lira olarak belirlendi. Kalan iller için üst sınır 500.000 Türk Lirası olarak belirlendi. kosgebkredisi.com, kredi limitini aşmamak için düşük faizli uzun vadeli ipotek başvurularını kabul etmeye başlayacak.

0,64 Faizli 180 Ay Vadeli Konut Kredisi Başvurular Başlıyor

Ziraat, Vakıf ve Halkbank 5 Haziran'da başvuruları kabul etmeye başlayacak. Bunlar, maksimum 750.000 lira ve% 0,64 faiz oranıyla 15 yıl vadeli konut kredisi uygulayan üç kamu bankası. Tercih ettiğiniz bankanın şubesinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi yöntemi çok avantajlı olup, çalışanlar, emekliler ve hayatın her kesiminden vatandaşlar faydalanabilir. Tabii bundan önce, toplam kredi geri ödeme tutarı ve aylık taksit ödemesini hesaplayarak geri ödeme planını kontrol etmek önemlidir. Başvurular 5 Haziran'dan itibaren bankanın resmi web sitesinde alınacak. Bir banka şubesinden veya resmi web sitesinden bilgi alarak başvurabilirsiniz.

100 Bin Lira Sıfır Konut Kredisi Hesaplaması

Faiz Oranı % 0,64 Kredi Vadesi (Ay) 12+168=180 ay Taksit Tutarı 1.019 TL Toplam Geri Ödeme 171.184 TL

150 Bin Lira Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı % 0,64 Kredi Vadesi (Ay) 180 ay Taksit Tutarı 1.405 TL Toplam Geri Ödeme 253.000 TL

200 Bin Lira Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı % 0,64 Kredi Vadesi (Ay) 180 ay Taksit Tutarı 1.874 TL Toplam Geri Ödeme 337.417 TL

250 Bin Lira Sıfır ve 2. El Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı %0,64 % 0,74 Kredi Vadesi (Ay) 180 ay 180 ay Taksit Tutarı 2.343 TL 2.517 TL Toplam Geri Ödeme 420.740 TL 453.600

300 Bin lira Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı % 0,64 Kredi Vadesi (Ay) 180 ay Taksit Tutarı 2.811 TL Toplam Geri Ödeme 506.126 TL

400 Bin Lira Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı % 0,64 Kredi Vadesi (Ay) 180 ay Taksit Tutarı 3.749 TL Toplam Geri Ödeme 674.834 TL

500 Bin Lira Sıfır Konut ve % 0,74 Konut Kredisi Hesaplama

Faiz Oranı %0,64 % 0,74 Kredi Vadesi (Ay) 180 ay 180 ay Taksit Tutarı 4.868 TL 5.035 TL Toplam Geri Ödeme 843.480 TL 906.300 TL

Diğer Yeni Koronavirüs Destek Paketleri

Bu kredilerin yanı sıra araç kredisi, tatil ve sosyal yaşam desteği kredilerine uygulanacak faiz oranları ve süreleri de belirlendi. 3 Kamu bankaları, düşük faizli binek ve ticari araçlar için kredi faiz oranlarını sırasıyla% 0,49,% 0,69 ve% 0,82 oranında düşürmüştür.

Taşıt kredi paketi:

Yerli üretim için% 0,49 -% 0,69 faiz oranı uygulanacaktır Kredi miktarı:

150.000 liraya kadar Kredi süresi: 60 ay Borç verme oranları: Yurt içinde üretilen sıfır araçlar için aylık kredi faiz oranları sırasıyla% 0,49 ve% 0,69'dur. Kullanılmış otomobiller,% 0,82 faizle 6 ay ödemesiz ve 60 ay vade kullanacak.

Taşıt Kredisi Faiz Oranı Yerli Üretim Sıfır taşıt için Aylık kredi faiz oranı

2. El taşıt için aylık faiz oranı % 0.49- % 0,69 % 0,82 Kredi Tutarı Azami 150 bin lira 6 Ay Geri Ödemesiz Dönemli Vadesi 60 ay

Bu kredilerin maksimum limiti 150.000 liradır ve üst limiti 150.000 liradır. Bu krediye 7 yaşını geçmeyen kullanılmış arabalar kredilendirilecektir.

Sosyal hayatı destek paketi:

urt içinde üretilen mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev, boya, seramik, pencere sistemleri, ev tekstili, çeyiz ve bisiklet sektörlerine uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir: Beyaz eşya yan hizmetler: 6 aylık ödemesiz dönem kredisi,% 0,55 faiz, 30.000 liraya kadar.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı Anlaşmalı firmalar için aylık faiz oranı

Anlaşmasız firmalar (fatura karşılığında ise) aylık faiz oranı % 0,55 % 0,82 Kredi Tutarı Asgari 3.000 TL – Azami 30.000 TL 6 Ay Geri Ödemesiz Dönemli Vadesi 60 ay

Tatil Destek Tüketici Kredisi:

Tatil Kredi Faiz Oranı % 0,67 Kredi Tutarı 10.000 TL’ ye kadar 6 Ay Geri Ödemesiz Dönemli Vadesi 36 ay

30 Yıl Vadeli Konut Kredisi Veren Bankalar