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18 yaş altı gençlere kredi kartı veren bankalar

Günümüzde birçok kişinin sahibi olduğu kredi kartlarını 18 yaş altı gençlerde veren bankaları araştırdık.

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:16
18 yaş altı gençlere kredi kartı veren bankalar
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Kredi kartı sahibi olmak için bilindiği üzere on sekiz yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Yalnız on sekiz yaş altı gençlere de kredi karı veren bankalar mevcut. Bu gençlerin kredi kartı almak için aileleri ile banka şubelerine giderek başvuruda bulunabilirler.

18 yaş altı gençler kredi kartı alabilir mi?

18 yaşını tamamlamamış kişiler tam ehliyete sahip olmadıkları için tek başlarına bulunacakları başvuru geçersiz sayılıp reddedilir ama ebeveynleri ile bankaya gittikleri takdirde kredi kartı sahibi olmaları mümkün hale gelecektir. Anne yada baba isterlerse limitini kendi belirledikleri bir ek kart çıkarttırarak çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilir.

18 yaş altı kişiler nasıl kredi kartı başvurusunda bulunur?

18 yaş altı kişiler kredi kartı başvurusunda bulunmak için yanlarında ebeveynleri ile banka şubesine giderek ilk olarak ailenin de onayı alınarak kişinin adına bir banka hesabı açılır. Aksi halde ailenin rızası dışında 18 yaş altı kişilere banka hesabı açılamaz ve hesabı olmayan kişiler kredi kartı başvurusunda bulunamaz. Velilerin banka şubesine gelemediği durumlarda kişiden noter onaylı rıza belgesi istenir. Bu belge sayesinde banka hesabı açıp, kredi kartı başvurusunda bulunabilirler. Veliler, böylelikle kredi kartı ödemelerini ve diğer yasal işlemlerin sorumluluklarını üstlenirler.

18 yaş altı kişilere hangi bankalar kredi kartı veriyor?

Kredi kartı sahibi olmak isteyen 18 yaş altı kişilere bu imkanı sunan birkaç banka bulunuyor. Bunların en başta geleni ise Türkiye İş Bankası’dır. Maximum kart özelliği taşıyan bu kredi kartı 18 yaş altı gençlere taksit, puan kazanma, nakit çekim gibi özellikleri sunuyor.18 yaş altı kişilere kredi kartı veren bir diğer banka ise Akbank’tır. 16 ila 26 yaş arasından kişilere verdikleri kredi kartı limit sınırları içinde intenet ve pos cihazında alışveriş olanakları sağlıyor.



Son Güncelleme: 12.12.2020 15:16
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