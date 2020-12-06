18 yaş altı banka hesabı açma işlemi

Bankalar, vatandaşlarımıza birçok hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de banka hesabı açılmasıdır. Bankalara giderek vadeli ya da vadesiz mevduat hesabı açabilirsiniz. Her yaş gurubu bankalara giderek hesap açtırabilir. 18 yaş altı olan vatandaşlarımız da banka hesabı açtırabilir. Vatandaşlarımız 18 yaş altı banka hesabı nasıl açılır sorusunun yanıtını arıyor.

Çocuklara Banka Hesabı Açma İşlemi

Velilerin onayı olduğu takdirde 0 ile 17 yaş arası çocuklara banka hesabı açılabilmektedir. 18 yaşını doldurmamış çocuklarınız için vadeli hesaplarınıza para yatırıp kazanabilirsiniz. Vadesiz hesaplarda da paranızı biriktirebilirsiniz. İlkokul, ortaokul, lise ya da üniversite öğrencilerine hesap açtırabilirsiniz. Bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmez.

Lise Öğrencisi İçin Banka Hesabı Açma İşlemi

18 yaş altından olup da lise okuyan çocuklar için hesap açma işlemi sadece anne ve babalarıyla olmaktadır. Bunun için şu belgeler istenmektedir;

Velinin ya da vasinin kimlik fotokopisiyle kimlik bilgileri,

Velinin ya da vasinin hesap açılması için onay verdiğine dair evrak,

Hesap açtıracak olan çocuğun kimliği.

Üniversite Öğrencisi İçin Banka Hesabı Açma İşlemi

18 yaş altından olup da üniversite okuyan çocuklar için hesap açma işlemi kredi, burs ya da çeşitli nedenlerden dolayı gerekmektedir. Bunun için istenen belgeler;

Öğrencinin kimliği

Öğrenci kimlik kartı

İkametgah belgesi

Bankanın istemesi halinde mühürlü öğrenim belgesi.

18 Yaş Altı Kişilere Hesap Açan ve Kart Veren Bankalar

Kredi kartları yalnızca 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımıza verilmektedir. Ancak ön ödemeli kredi kartları öğrenciler için kullanıma sunulmuştur. Velilerin ya da vasilerin onayıyla 18 yaşını doldurmamış kişilere kredi kartı kullanma imkanı doğmaktadır. 18 yaş altı vatandaşlarımıza banka hesabı açıp kart veren bankalar şu şekildedir:

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, miniklerin artısı ismiyle 0-17 yaş arası çocukların hesap açmalarına imkan sağlamaktadır. Hesap açılabilmesi için çocukların velileri ya da vasileriyle banka şubelerine gitmeleri gerekmektedir. Birikimli mevduat hesabınızı en az 3 yıl ile en fazla 10 yıl arasında açabilirsiniz. Banka ayrıca büyüyen çocuk fonu başlığı altında uzun vadeli yatırım fonu imkanı oluşturmaktadır.

İş Bankası

İş Bankası 12-18 yaş arasındaki çocuklara ilk imza hesabı adı altında şubelere gitmenize gerek kalmadan hesap açma imkanı sağlamaktadır. Maximum Maxi para kart sayesinde 18 yaş altında bulunan çocuklarınız için birikim hesabı açabilirsiniz.

Halkbank

Halkbank büyüyen çocuk hesabı sayesinde 18 yaş altı çocuklarınıza birikimli mevduat hesapları açabilirsiniz. Ayrıca vadesiz altın hesabı açma imkanınız da vardır. Çocuğun velisiyle birlikte bankaya gelmesi gerekmektedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası şubelerine veliniz ya da vasiniz ile birlikte giderek hesap açma imkanınız vardır. Aylık 100 TL karşılığında birikimlerinizi bu hesapta toplayabilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için ayrıca Garanti gelecek sigortası da yaptırabilirsiniz.

Akbank

Akbank kumbaralı mevduat hesabı sayesinde 18 yaş altı çocuklarınız için birikimleri tek bir çatı altında toplama imkanına sahip olursunuz. Ayrıca Akbank exi26 ile öğrenci hesabı da oluşturabilirsiniz. Bu hesap ilk yıl aidatsız olarak hizmet verir.

Finansbank

Vakıfbank

Veli ya da vasi ile birlikte bankaya gelen çocuklar faizsiz kumbara hesabı sayesinde geleceklerine yatırım yapabilirler. Hesaba aylık en az 75 TL koymanız halinde önemli bir birikim yapabilirsiniz. Ayrıca 5 veya 10 yıl arasında talimat da verebilirsiniz.

Vakıfbank Genç Bankomat kartına sahip olabilmek için banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Bunun için velileriniz gerekmektedir. Bu kart ile ATM’lerden para çekebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca Vakıfbank Arı hesabı da vardır.

ING Bank

ING Turuncu Çocuk Hesap açmak için 0 ile 17 yaş arası çocuklarınıza hesap açabilirsiniz. Birikim miktarı 100 TL’dir. Bu bankada alt ya da üst limit yoktur. Ayrıca paranızı dilediğiniz zaman yatırıp çekebilirsiniz. Faiz oranı %14’tür.

TEB

18 yaş altı çocuklar, velilerinin izniyle 12-24 yaş arasını kapsayan Global genç hesabı açabilirler. Bu hesaptan para yatırma çekme ve ödeme işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Kuvettürk

18 yaş altı çocuklara özel Digital Kaşif hesabı açabilirsiniz.

Yapı Kredi

Yapı Kredi bankası 18 yaş altından küçüklere hesap açmamaktadır. Bu bankanın kredi kartı üzerinden Yapı Kredi Kartopu uygulamasını hayata geçirerek kumbara hesabı kurabilir ve İlk Param Birikim Hesabı sayesinde yatırımlarınızı yapabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank yalnızca 12 yaş üstüne ek kart vermektedir. Deniz Bonus kartı ile şubelere giderek imzalı onay belgesi karşılığında alabilirsiniz. Bunun birikim mevduat hesabı ise 250 TL’dir.

Şekerbank

Çocuklarınız için hesap açabilir ve 5 yıl vadeyle en az 50 TL birikimle hesabınızı kullanabilirsiniz.

Lise Öğrencisi İçin Hesap Açan Bankalar

Bu bankalar üzerinden veliniz olmadan hesap açabilirsiniz:

Ziraat Bankası

İş Bankası

Garanti Bankası

Akbank

Denizbank

Finansbank

Vakıfbank

Yapı Kredi Bankası

Ön Ödemeli Kartlar

İninal Kart

Vodafone Pay

12 yaş ve üzeri için kullanılabilen karttan para transferi ve alışveriş yapabilirsiniz.

Manibux Harçlık Kartı