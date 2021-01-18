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18 Ocak 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
18 Ocak 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

18 Ocak 2021 Pazartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 18 Ocak 2021 Pazartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 18 Ocak 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

18 Ocak 2021 Pazartesi ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.47

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.66

18 Ocak 2021 Pazartesi HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.52

18 Ocak 2021 Pazartesi VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.57

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

18 Ocak 2021 Pazartesi İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.65

18 Ocak 2021 Pazartesi AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

18 Ocak 2021 Pazartesi GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.64

18 Ocak 2021 Pazartesi TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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