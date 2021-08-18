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18 Ağustos 2021 Çarşamba itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı

Okurlarımız tarafından merak edilen itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 18 Ağustos 2021 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:01
18 Ağustos 2021 Çarşamba itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
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Ülkemizde binlerce yaşlı, bakıma muhtaç, hasta ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devlet tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımız için hizmet verilmekte ve destek olunmaktadır. Bu vatandaşlarımıza her ay maddi destek verilmektedir. Bu maddi destekler sayesinde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımız rahat bir yaşam sürmektedirler. Bu yardımlar bir çok vatandaşlarımız tarafından oldukça önem arz etmektedir. Alınan yardımla birlikte bu desteklerin ne zaman yatırıldığı ve nereden başvuru yapılması gerektiği konusunda vatandaşlar tarafından merak edilemktedir ve araştırılmaktadır. Siz değerli okurlarımız için; 2021 Ağustos ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığını, devlet tarafından verilmeye devam eden bu destekten yararlanılması için ne gibi gerekli şartların arandığına ve başvuru koşullarının neler olduğundan bahsettik. 

18 Ağustos 2021 Çarşamba ayında evde bakım aylığı yatan iller

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan illerin listesi belli oldu. Haziran ayı evde bakım maaşları yatan illerin isimlerine haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat

2- Bolu

3- Ordu

4- Aksaray

5- Afyonkarahisar

6- Diyarbakır

7- Antalya

8- Edine

9- Adıyaman

10- Sakarya

11- Samsun

12- Balıkesir

13- Düzce

14- Osmaniye

15- Mardin

16-Bilecik

17- Zonguldak

18- Uşak

19- Konya

20- İstanbul

21- Niğde

22- Kars

23- Giresun

24- Kocaeli

26- Şanlıurfa

27- Ankara

28- Hatay

29- Isparta

30- Karabük

31- Manisa

32- Bursa

33- Erzincan

  

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet Ağustos 2021 ayında evde bakım parası sorgulama

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Ağustos 2021

yılı evde bakım ücreti

Ağustos 2021 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Haziran- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Haziran 2021 tarihi ve 30 Haziran 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2021 Ağustos ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

Bakıma muhtaç olması gerekir.

Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.

 


Son Güncelleme: 18.08.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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