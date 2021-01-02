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18-25 yaş arasındaki gençlere devlet 15 bin TL'ye kadar kredi imkanı verecek

18-25 yaş arası vatandaşlar için devletten kredi müjdesi geldi. Tüm gençler için 12 ay geri ödeme olmadan 15 bin TL’ye kadar kredi verilecek. 12 ay geri ödemesiz kredinin detayları merak ediliyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 13:02
18-25 yaş arasındaki gençlere devlet 15 bin TL'ye kadar kredi imkanı verecek
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18- 25 yaş arasındaki gençlere devlet 15 bin TL’ye kadar kredi verecek. İlk 12 ay geri ödeme alınmayacak olan kredinin detayları merak konusu oldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 18-25 yaş arasındaki gençlere 5 ile 15 bin TL arasında kredi verilecek. İhtiyaç sahibi kişilere verilecek olan kredi desteği için istenen şartlar ise şu şekilde;

TC Vatandaşı olmak,

18-25 yaş arasında olmak,

Türkiye içerisinde ikamet etmek,

İhtiyaç sahibi olduğuna dair belge istenmektedir.

Gençlere özel verilecek olan kredi fırsatına il ve ilçelerde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılacak.



Son Güncelleme: 02.01.2021 13:02
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Anahtar Kelimeler:
Kredi18-25 TaşDevlet
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