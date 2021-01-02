18-25 yaş arasındaki gençlere devlet 15 bin TL'ye kadar kredi imkanı verecek

18- 25 yaş arasındaki gençlere devlet 15 bin TL’ye kadar kredi verecek. İlk 12 ay geri ödeme alınmayacak olan kredinin detayları merak konusu oldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 18-25 yaş arasındaki gençlere 5 ile 15 bin TL arasında kredi verilecek. İhtiyaç sahibi kişilere verilecek olan kredi desteği için istenen şartlar ise şu şekilde;

TC Vatandaşı olmak,

18-25 yaş arasında olmak,

Türkiye içerisinde ikamet etmek,

İhtiyaç sahibi olduğuna dair belge istenmektedir.

Gençlere özel verilecek olan kredi fırsatına il ve ilçelerde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılacak.