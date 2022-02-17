16 Şubat piyasalarında altın fiyatları yönünü aşağı doğru çevirdi!

ABD Merkez Bankası FED'in kısa vadede faiz artırımı yapılacağı yönünde verdiği sinyal ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan jeopolitik gerginlik altın fiyatlarının daha fazla gerilmesine neden oldu. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü dalgalanmanın yönünü aşağı yönlü olarak değiştirmesi ise Rusya'nın Ukrayna'daki tansiyonu düşürmesine bağlandı.

15 Şubat piyasalarında 821 liraya kadar yükselen gram altının bugün 812 liraya kadar gerilediği görülürken şu saatlerde altının gram fiyatının piyasalarda 810,67 liradan işlem gördüğü kaydedildi. Aynı dakikalarda altının ons fiyatının ise bin 854 dolar seviyelerinde yer aldığı ifade edildi.

16 ŞUBAT ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

16 Şubat Çarşamba günü altın piyasalarında çeyrek altın alış fiyatı bin 315 lira olarak belirlenirken satış fiyatı ise bin 340 lira oldu. Uzunca bir süredir 5 bin liranın üzerinde olan konumunu devam ettiren cumhuriyet altını ise bugün 5 bin 265 liradan geri çekildi ve piyasalarda 5 bin 341 liradan da satışa sunuldu.