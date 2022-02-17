İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

16 Şubat piyasalarında altın fiyatları yönünü aşağı doğru çevirdi!

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalarla birlikte fiyatların aşağı yönlü çevrildiği görüldü. Dün 821 liraya kadar yükselen gram altının fiyatının bugün 812 sevilerine kadar indiği anlaşılırken bu düşüş Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonun düşmesine bağlandı.

17 Şubat 2022 Perşembe 23:31
16 Şubat piyasalarında altın fiyatları yönünü aşağı doğru çevirdi!
Takip Et:

ABD Merkez Bankası FED'in kısa vadede faiz artırımı yapılacağı yönünde verdiği sinyal ve  Rusya-Ukrayna arasında yaşanan jeopolitik gerginlik altın fiyatlarının  daha fazla gerilmesine neden oldu. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü dalgalanmanın yönünü aşağı yönlü olarak değiştirmesi ise Rusya'nın Ukrayna'daki tansiyonu düşürmesine bağlandı.

15 Şubat piyasalarında 821 liraya kadar yükselen gram altının bugün 812 liraya kadar gerilediği görülürken şu saatlerde altının gram fiyatının piyasalarda 810,67 liradan işlem gördüğü kaydedildi. Aynı dakikalarda altının ons fiyatının ise bin 854 dolar seviyelerinde yer aldığı ifade edildi.

16 ŞUBAT ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

16 Şubat Çarşamba günü altın piyasalarında çeyrek altın alış fiyatı bin 315 lira olarak belirlenirken satış fiyatı ise bin 340 lira oldu.  Uzunca bir süredir 5 bin liranın üzerinde olan konumunu devam ettiren cumhuriyet altını ise bugün 5 bin 265 liradan geri çekildi ve piyasalarda 5 bin 341 liradan da satışa sunuldu.



Son Güncelleme: 17.02.2022 23:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
16 şubatAltın FiyatlarıGram Altın Fiyatıçeyrek Altın Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!
4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!
Torun bakma maaşı kaç TL’dir? Torum bakma maaşı nasıl alınır?
Torun bakma maaşı kaç TL’dir? Torum bakma maaşı nasıl alınır?
Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!
Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...

Popüler Haberler

4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!
Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..
Torun bakma maaşı kaç TL’dir? Torum bakma maaşı nasıl alınır?
Burun Estetiği fiyatları nekadar ?
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok
Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!
Staj Sigortası nasıl sorgulanır? E-Devlet staj sorgulama işlemi
Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Metal doğramacı maaşı ne kadar? Metal doğramacı ne iş yapar?
İpek Elban kimdir?
Tolga Canbeyli kimdir, nerede doğmuştur? Tolga Canbeyli evli mi? Tolga Canbeyli kaç yaşında?
İzim Turan kimdir? Turan hakkında bilgiler
Pelin Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Pelin Çalışkanoğlu kaç yaşındadır?
Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder hakkında bilgiler
Yaşar Üniversitesi çağrı merkezi iletişim telefon numarası nedir ?
Ayben Erman kimdir, kaç yaşındadır? Ayben Erman nerelidir?
Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir? Sümeyye Aydoğan hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.