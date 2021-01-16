İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

16 Ocak 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 16-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:04
16 Ocak 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

16 Ocak 2021 Cumartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 16 Ocak 2021 Cumartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 16 Ocak 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

16 Ocak 2021 Cumartesi ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

16 Ocak 2021 Cumartesi HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

16 Ocak 2021 Cumartesi VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)

Taşıt kredisi: 1.57

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

16 Ocak 2021 Cumartesi İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

16 Ocak 2021 Cumartesi AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç kredisi: 2.0

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.41

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09

16 Ocak 2021 Cumartesi GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

16 Ocak 2021 Cumartesi TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.50

Konut kredisi: 1.49



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 16 Ocak 2021 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 16 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 16 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 16 Ocak 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 16 Ocak 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Ocak 2021 Cumartesi
16 Ocak 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Nöbetçi Noter 17 Ocak 2021 Pazar açık noterler listesi - 17 Ocak 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TV'de bugün hangi maçlar var? 16 Ocak 2021 Cumartesi Canlı futbol maç programı
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Samsung Galaxy S20 özellikleri hakkında sızıntılar
Atv Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni Sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon çekimleri başladı!
Ayetel Kürsi hangi surede geçiyor, kaçıncı sayfadadır? Ayetel Kürsinin faziletleri
Reyting Sonuçları 29 Mayıs 2019 Çarşamba - Diriliş Ertuğrul, Fatih Portakal, Sen Anlat Karadeniz Yarışı Lideri Belli Oldu!
Star TV canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Seksenler Butik Ali karakterini kim canlandırıyor? Hakan Bulut biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
İlaç raporu yenilemek için ne yapmalıyım? 2021 İlaç raporu ne zaman yenilenir?
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.