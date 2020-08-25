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1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları nelerdir? 2020 Evde bakım desteği başvuru işlemleri

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran 1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları nelerdir? Evde bakım desteği başvuru işlemleri haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 25 Ağustos Salı 02:42 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 02:42
1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları nelerdir? 2020 Evde bakım desteği başvuru işlemleri
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarda bulunur. Bu yardımlardan biri de evde bakım ödeneğidir. Evde bakım ödeneği engelli, yaşlı yani bakıma muhtaç kişilere verilmektedir. Son yapılan yardımla birlikte evde bakım ödeneği miktarı 1.544 TL oldu.

Evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bakıma muhtaç birçok vatandaş yardımın nasıl alınacağını ve başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor.

Evde bakım desteği nasıl alınıyor?

Evde bakım desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvuru yapan kişilere verilir. Sosyal Hizmetler Müdürlükleri tüm il ve ilçeler bulunmaktadır. Ancak Bu yardımı alabilmek için bakıma muhtaç kişinin en az %50 engelli raporunun olması gerekmektedir.

Peki yaşlılık maaşı nasıl alınır?

Yaşlılık maaşı da yine devlet tarafında yardıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilere verilir. Buna göre 65 yaş ve üzerinde olan yardıma muhtaç kişilere yaşlılık aylığı verilir. Bu yardım hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara verilir.

65 yaş aylığı kimlere verilir?

65 yaş aylığı kimsesiz ve 65 yaşını doldurmuş aylık geliri olmayan kişilere verilir. Bu kişilerin SGK, SSK ve Emekli Sandığı gibi kurumlarda herhangi bir gelirinin olmaması gerekir.

Yaşlılık aylığı almak için hangi belgeler gerekir?

Yaşlılık aylığına kimlik belgenizle başvuru yapabilirsiniz.

65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?


Yaşlılık aylığı başvuruları il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Bu kurumlara gidip istenen formu doldurarak yaşlılık maaşı talebinde bulunabilirsiniz. Başvurunun ardından yetkili kişiler gelip evinizde sizi kontrol ettikten sonra yardıma muhtaç olduğunuz tespit ettiği takdirde maaşı alabilirsiniz.

Online başvuru yapılabilir mi?

Yaşlılık aylığı başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

Vatandaş adına farklı bir başvuru yapılabilir mi?

Başka birinin adına başvuru yapabilmek için o kişinin vekaletinin sizin üzerinizde olması gerekmektedir.

Başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Başvurusu onaylanan kişiler sonucu SGK’nın resmi sitesinden öğrenebilir. Sonuçlar kısa mesaj olarak da kişilere iletilmektedir.

Bağlanacak aylıkların hesaplamaları nasıl yapılır?

Yaşlılık aylığı kanuna göre asgari ücretin üçte biri kadar yapılmaktadır. Hesaplamada kişinin üzerine olan mal varlıkları dikkate alınır. 2020 yılında asgari ücretin üçte biri 701 TL’dir.

2020 yaşlılık maaşı ne kadar?

Yaşlılık aylığı enflasyona göre memurlara yapılan zamla birlikte artmaktadır. Geçen yıl 672 TL olan aylık bu yıl 711 TL’ye yükselmiştir.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Yaşlılık aylığı ödemeleri kişinin Ziraat Bankası hesabı varsa o hesaba, yoksa PTT üzerinden yatırılmaktadır.



Son Güncelleme: 25.08.2020 02:42
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